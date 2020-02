“Ele disse que tinha de me ungir pelada”, diz vítima de bispo

Uma das mulheres que sofreram assédio do evangélico João Batista dos Santos conta que o líder religioso a procurou mais de uma vez

“Ele disse que tinha que ungir minhas partes íntimas com óleo para me livrar de uma maldição.” É assim que Júlia* lembra do assédio sexual que conta ter sofrido do bispo João Batista dos Santos, 40 anos. A jovem de 22 anos frequentou algumas vezes a igreja evangélica Ministério Arca Deus Presente, no Gama, entre 2012 e 2018, onde conheceu o líder religioso de quem relata ter sido vítima.

Bispo de oito igrejas evangélicas, ele foi preso na madrugada dessa quarta-feira (19/02/2020) suspeito de cometer crimes sexuais contra voluntárias e frequentadoras de templos religiosos situados no Distrito Federal e em Goiás. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de Brasília quando voltava de Foz do Iguaçu, no Paraná.