Elana e Jéssica Mueller são eliminadas do ‘No Limite’: ‘Não era para ser’

Reprodução Jessica Mueller e Elana Valenaria





Elana Valenaria e Jéssica Mueller foram eliminadas na penúltima prova do “No Limite”. A disputa foi exibida na final do programa exibida na noite desta terça-feira (20). Com isso, as duas deixam a disputa como semifinalistas.

Elana, ex-BBB 19, se mostrou feliz com o resultado final da sua participação. “Vendo a prova vi que fui bem, acho que não era para ser. Sei o quanto quis e me doei em cada prova. Sou vitoriosa”, disse a piauiense.





Jéssica Mueller, do BBB 18, afirmou que o novo reality foi a aventura mais incrível da sua vida. “O BBB foi bem louco, mas o ‘No Limite’ foi surreal. Estratégia, controle mental, temos que pensar em tudo. Com fome, dormindo na areia, perrengue mesmo. Valeu a pena”, completou.

Paula Amorim Barbosa, Viegas, André Martinelli e Zulu seguem na disputa pelos R$ 500 mil.