Elana Dara canta Natiruts na sexta temporada de "Versões" do Canal BIS

A curitibana Elana Dara , de apenas 19 anos , chamou atenção pelo vozeirão nos covers compartilhados na internet. A cantora começou sua história aos 8 anos de idade e cantava na igreja com a irmã. Com o passar dos anos, venceu a timidez e hoje acumula mais de 49 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Nesta quarta-feira (02), Elana canta Natiruts com releituras inéditas das canções de sucesso da banda no Versões , às 23h , no canal pago BIS .

O programa traz um artista a cada episódio para mostrar suas versões musicais de músicas consagradas nas vozes de outros cantores. Entre os convidados dessa nova temporada estão Ana Gabriela cantando Ana Carolina ; Day cantando Pitty ; Elana Dara cantando Natiruts ; Julia Mestre cantando Rita Lee ; Gabriel Elias cantando clássicos do reggae ; Cynthia Luz cantando O Rappa ; Kell Smith cantando Gal Costa ; Drik Barbosa cantando clássicos da Bahia ; Rodrigo Lampreia cantando Seu Jorge e Hiran cantando clássicos do soul music.