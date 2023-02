Elaine Veríssimo: Por que utilizar protetor solar com cor?

FreePik Protetor solar com cor: por que utilizar?

O protetor solar com cor vem se tornando uma opção para muita gente que quer se proteger dos raios solares e conquistar uma pele saudável. Mas você sabe por que esse produto é tão importante para a saúde da pele e o combate ao envelhecimento?

O protetor solar é o único produto capaz de proteger a pele dos raios ultravioletas, aqueles que entram pela camada de ozônio e atingem nossa pele diariamente. Isso porque é formulado especialmente para criar uma barreira entre a pele e o ambiente. Assim, os raios ultravioletas, ao entrarem em contato com a pele, não são absorvidos pelas células, fazendo com que essas não sejam danificadas por conta deles.

Existem três tipos de raios ultravioletas: o UVA, que leva à síntese de vitamina D pela célula e causa o bronzeamento (e o envelhecimento precoce), o UVB, que é o causador do câncer de pele, e o UVC, que é muito nocivo, mas é bloqueado pela camada de ozônio.

Além dos raios ultravioletas, outro espectro de luz que chega até nós é o de luz visível. Esses raios também vêm, claro, diretamente do sol. Além disso, smartphones, computadores e outros elementos de luz azul também estão emitindo frequências de luz.

Por isso, buscar maneiras de se proteger dessa luz visível é algo cada vez mais comum, principalmente para quem tem pele sensível ou com propensão a manchas, como caso de pessoas com melasma ou acne.

Por que o protetor solar com cor é melhor?

Diferentemente do que muita gente imagina, o protetor solar com cor não tem como único objetivo servir como uma maquiagem. Além de deixar a pele uniforme por causa do pigmento presente, é também um produto que ajuda na própria saúde pois funciona como um bloqueador adicional contra os raios ultravioletas, já que criam uma camada a mais (de pigmento).

Dessa maneira, além da proteção solar tradicional, é possível criar uma barreira ainda maior contra os raios UVA e UVB, uma vez que o pigmento evita que esses raios entrem em contato com as células da pele.

Como o pigmento forma uma camada física, pessoas com tendência a manchas, com melasma ou acne, por exemplo, têm no protetor solar com cor um aliado para evitar o surgimento de novas marcas e diminuir a aparência das que já existem.

A luz visível também é facilmente combatida com essa barreira de cor e, por isso, o protetor solar com cor também pode ser uma indicação para quem quer ainda mais proteção no dia a dia.

Como aplicar o protetor solar com cor

A aplicação desse produto é feita da mesma maneira que o tradicional: em boa quantidade e com reaplicação ao longo do dia. A quantidade ideal de protetor solar indicada é de 2 a 3 ml, considerando a área do rosto, pescoço, colo, orelhas e cabeça (para pessoas sem a proteção do cabelo). Isso equivale a cerca de uma colher de chá de protetor solar, ou três dedos completos.

Por ser uma quantidade grande, muita gente pode ter dificuldade em aplicar o protetor solar com cor. Para evitar isso, é indicado passar em camadas e aos poucos, para conseguir criar de fato a proteção.

Outra ideia é combinar o filtro solar comum com o protetor com cor. Passar as duas primeiras camadas de filtro normal e, por último, uma camada de produto com cor, fazendo a barreira final.

Posso usar protetor solar como maquiagem para o dia a dia?

Sem dúvidas, um dos usos mais comuns para o protetor solar com cor é substituir as maquiagens tradicionais no dia a dia. Isso porque esse tipo de produto consegue cumprir a mesma função da base, de uniformizar, enquanto protege a pele dos raios solares e do fotoenvelhecimento.

Protetor solar em bastão

O protetor solar em bastão é uma opção que vem ganhando popularidade no mercado nos últimos tempos. Essa não é uma novidade no mercado, já que existem opções nesse formato já há algum tempo. Esse formato é muito comum principalmente na Ásia. Com a chamada “rotina de pele asiática” ganhando popularidade, era de se esperar que o formato também conquistasse mais gente ocidente.

Sem dúvida, o principal ponto para toda essa popularidade é a praticidade do protetor solar em stick. Afinal, sua aplicação é facilitada e “mais limpa”, já que não é preciso passar com a mão.

Além disso, muitos protetores solares em stick também contam com pigmento. Ou seja, se tornam uma maquiagem com proteção, aliando duas funções em um só produto. Aqui no Brasil, a Árago Dermocosméticos foi pioneira no segmento e apresentou o BB cream em formato stick, com proteção e maquiagem em um só produto.

Mas o protetor solar em bastão funciona mesmo?

O funcionamento do protetor solar em bastão é exatamente o mesmo que as versões comuns. Ele cria uma barreira na pele que evita que os raios solares entrem em contato com as células. Os protetores com cor em bastão, o pigmento ainda ajuda a construir mais uma barreira de proteção. Com isso, a pessoa consegue ter uma proteção mais completa de forma fácil.

Outro ponto importante é sobre a quantidade de produto é preciso estar atento na hora de aplicar e perceber se de fato foi aplicado por toda a pele, formando uma pequena película na parte de cima. Na opção com cor, isso fica mais fácil, pois o próprio pigmento já cria uma barreira de proteção por cima da pele.

O protetor solar em bastão pode ser utilizado sozinho ou pode ser combinado com o uso de um protetor solar tradicional por baixo, para intensificar a barreira de proteção.

Essa é uma boa alternativa principalmente para quem quer uma camada de pigmento mais fina: usa-se um protetor solar tradicional sem cor por baixo (ou em bastão, sem cor) e aplica-se o em bastão com cor por cima, como maquiagem.

O uso mais prático do protetor solar em stick está no momento de reaplicar o filtro durante o dia. Afinal, ele pode ser reaplicado por cima da maquiagem, sem tirá-la do lugar, o que é muito mais prático do que ter que refazê-la ou aplicar em creme, considerando a textura da pele após a aplicação.

O uso do protetor solar em stick é indicado para qualquer pessoa e pode pode ser muito útil para quem trabalha ao ar livre e precisa reaplicar o protetor com frequência, pois ele facilita esse processo.

