Elaine Mickely e Cesar Filho comemoram 25 anos de casados em praia: ‘Elo perfeito’

Na última sexta (4), Elaine usou seu Instagram para celebrar os 25 anos de casada com Cesar. “Voltando no tempo… 25 anos atrás… 04/04/2000 Data em que oficializamos nossa união diante de Deus!”, começou a atriz, que ainda lembrou os dois filhos do casal. “Ele nos abençoou de maneira grandiosa, com nossos filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar, constituindo nossa família!!! Agora, estamos comemorando 25 anos de casados, bodas de prata. O melhor ainda está por vir!!!”, finalizou Elaine.