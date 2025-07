“Ela queria viralizar” | Jovem morre ao ser atacada por touro enquanto gravava vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (2) mostra uma tragédia ocorrida durante o Festival dos Pescadores, no estado de Aragua, na Venezuela. Uma mulher perdeu a vida de forma trágica ao ser chifrada por um touro durante as festividades.

As imagens, compartilhadas pela conta ElinformanteMRD no X, capturaram o momento do ataque. No vídeo, é possível ver um grupo de homens provocando a fúria do animal para fazê-lo sair correndo pela rua, como parte da tradição do festival.

Assistindo à cena, a jovem decidiu filmar para tentar viralizar nas redes sociais. Porém, o pior aconteceu: o touro se descontrolou, atacou a jovem e a derrubou no chão. Já ferida e desfalecendo, ela foi atacada novamente.

Dois homens ainda tentaram socorrer a vítima, mas ela não resistiu.

A prática de soltar touros em eventos festivos, considerada parte das tradições locais, tem gerado críticas de moradores devido aos riscos que representa tanto para os participantes quanto para o bem-estar dos animais.

A tragédia reacendeu discussões sobre a necessidade de revisar tais costumes, destacando a importância de medidas de segurança e da prevenção de maus-tratos aos animais em celebrações populares.

VÍDEO: