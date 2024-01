Ela largou carreira para ensinar a empreender no Instagram e no TikTok

Divulgação Ela enfrentou burnout e largou carreira bem-sucedida de 20 anos para criar primeira escola física que ensina adultos e crianças a empreender no Instagram e TikTok

Taty Roberto sempre foi ativa, cheia de ideias, projetos e não parava de trabalhar, nem nas horas livres. A rotina cheia de compromissos, de cobranças e de superação lhe rendeu uma carreira de sucesso em mais de 20 anos de atuação na área de marketing em uma única empresa.

Foram muitos lançamentos de produtos, projetos inovadores e conquistas. Porém, seu corpo e mente acenderam um alerta de que algo não ia bem, quando encontrou uns amigos em um evento e não quis conversar e abraçar. “Sempre fui comunicativa e gostava de estar rodeada de pessoas. O fato de não querer contato com pessoas me fez prestar mais atenção na minha saúde mental.”

Pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com estafa e, na sequência, burnout – distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico – e precisou “ressignificar a sua vida”, como gosta de falar.

“Foi um momento de ruptura em minha vida. Boa parte da minha profissão foi construída na mesma empresa, sempre tive muito amor pelo trabalho e estive lá de corpo, alma e espírito. Mas, por recomendações médicas, eu precisava desacelerar”, conta.

Foi nesse momento que Taty resolveu resgatar um projeto que tinha idealizado com um amigo e que estava engavetado durante anos por falta de tempo. “Nos encontramos e ele me cobrou sobre o projeto. Vi que era hora de mudar a direção da minha carreira e lhe dar vida. Assim surgiu a Pop School”.

O amigo, Paulo Albuquerque, diretor do grupo YBrasil, também é sócio do novo empreendimento. Aberta em novembro de 2023, a Pop School é uma escola que ensina crianças e adultos a trabalharem em redes sociais como Instagram, TikTok e Youtube.

A escola também ganhou um endereço muito especial para Taty: o Shopping Light, na região central de São Paulo. “O prédio onde hoje é o shopping abrigou a sede da Light, distribuidora de energia de São Paulo, até o final da década de 1970. Meu pai trabalhou lá, por isso tenho um carinho especial pelo local.”

Escola tem paredes infláveis, chão com grama e espaços instagramáveis

Cada pedaço da escola foi pensado nos mínimos detalhes para ser um espaço acolhedor e que as pessoas queiram frequentar cada vez mais.

Para entrar, é preciso tirar o sapato e colocar uma meia. O chão é feito com grama para passar a sensação de se estar no parque e ajudar o aluno a aflorar seu lado criativo. Todas as paredes são instagramáveis, ou seja, podem ser usadas para criar conteúdo para o Instagram ou outras redes sociais.

O curso é dividido em cinco módulos:

1. Introdução básica para as redes;

2. Navegabilidade de Instagram (navegação e postagem);

3. TikTok;

4. Youtube;

5. Jurídico, financeiro e psicológico;

Cada módulo custará R$ 399 individual. Se o aluno fechar o pacote com cinco módulos, cada um sairá por R$ 299. O valor total poderá ser dividido em até 10 vezes. Cada módulo dura um mês e as aulas têm 1h30.

Ansiedade controlada e muito otimismo pela frente

Taty diz que ainda está superando o burnout, assim como as crises de ansiedade. Porém, estar feliz por colocar o projeto em prática vem contribuindo muito para a sua recuperação.

“O processo de desacelerar foi o mais difícil na minha recuperação. Tive de aprender a lidar com o ócio, que a gente não dá muito valor, mas é fundamental para a nossa saúde. Hoje, quando percebo que algo começa a me despertar muita ansiedade, eu jogo limpo e sugiro mudar a forma de trabalhar”, conta.

Para ela, “pensar no projeto nunca lhe causou dor ou qualquer tipo de ansiedade.” “Eu vi a oportunidade de contribuir com uma coisa tão legal, tão importante. Já pensou trazer o digital para um idoso! E quantas pessoas não poderão contar suas histórias nas redes sociais com a ajuda da Pop School. Tudo isso é muito gratificante!”

