“Ela é desviada”, alega pastor que mandou foto do pênis para mulher

O pastor da Igreja Metodista foi expulso da denominação após vazarem fotos íntimas enviada através do WhatsApp para um mulher.

O caso aconteceu na cidade de Peixoto de Azevedo que fica a 673 km de Cuiabá. A punição não foi definitiva, foi decidido que ele deve passar por medidas de restauração de caráter, com pastores supervisores, e depois voltar gradativamente as suas funções.

O pastor que não teve a identidade revelada, disse em sua defesa que a mulher não era uma fiel da congregação, e admitiu que ela era desviada.

A explicação do pastor acabou gerando revolta entre os membros da instituição, pois o pastor ao invés de tentar resgatar a mulher que se afastou, acabou prejudicando ainda mais a sua vida espiritual.

A Igreja Metodista existe desde 1739, e sua doutrina enfatiza a relação íntima do indivíduo com Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal e seguindo uma vida de ética e moral e cristã.

A denominação é rígida e totalmente contra a esse desviu de comportamento, tendo em seu estatuto punições severas para aqueles que desobedecem a doutrina da igreja.

(*Fuxico Gospel)