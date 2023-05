El Salvador: Confusão em estádio deixa ao menos 12 mortos; veja vídeos

Reprodução Twitter – Confusão em estádio de El Salvador deixa 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram em uma confusão no estádio Cucatlan, em El Salvador, neste sábado (20). Outras ficaram feridas, mas o número não foi especificado pelo governo do país.

Alianza FC e Club Deportivo FAS jogavam em San Salvador, capital do país, quando o jogo foi suspenso perante uma invasão de torcedores.

O Cucatlan é um dos maiores estádios da América Central, com capacidade para 44 mil pessoas.

“A Federação Salvadorenha de Futebol lamenta profundamente os fatos ocorridos no Estádio Cuscatlan”, escreveu a organização no Twitter. “Também expressa solidariedade com os familiares dos afetados e falecidos neste incidente”.

O torneio foi suspenso pela federação, que pede esclarecimentos do incidente. Neste domingo, foi marcada uma reunião com a Comissão de Segurança de Instalações Esportivas no domingo.

Vídeos:

🔴 #AHORA | Los mismos aficionados ayudan a los equipos de rescate que trabajan en el Estadio Cuscatlán, en El Salvador. pic.twitter.com/qgCYYDGHBL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023

Lamentable. Reportan estampida en el Estadio Cuscatlán de El Salvador Informa @CNNEE que ha aumentado a 12 el número de muertos pic.twitter.com/4WCTorm86G — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 21, 2023

🇸🇻 | URGENTE: TRAGEDIA EN EL SALVADOR: La reacción de una mujer al identificar a uno de los fallecidos en el Estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/qdqBDH7VHU — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 21, 2023