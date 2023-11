Égua é resgatada após cair em cisterna na Bahia

A égua caiu em uma cisterna desativada em Dias d’Ávila, na última quinta-feira (2/11). O resgate contou com o apoio do Corpo de Bombeiros

Uma égua foi resgatada após cair em uma cisterna em Dias d’Ávila, município da Bahia. O resgate do animal foi feito por uma guarnição do 10º Batalhão de Bombeiros Militar (10º BBM), em Camaçari. O fato ocorreu em uma cisterna desativada no bairro Entroncamento, onde a égua caiu e não conseguiu sair do buraco de dois metros de profundidade, na última quinta-feira (2/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, os agentes usaram um tripé de salvamento, corda e polias no trabalho. Com o material, eles montaram um sistema de redução de força, para que, após ser estabilizada, a égua pudesse ser içada de forma segura.