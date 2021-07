Efetivação de matriculas para Educação de Jovens e Adultos termina nesta segunda-feira (19)

A Secretaria da Educação (Sedu) vai encerrar, nesta segunda-feira (19), o período para efetivação da matrícula da Chamada Pública Escolar 2021/1, para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem ir até a secretaria da unidade escolar em que a vaga foi localizada, levando a documentação solicitada para efetivar a matrícula ou a vaga retornará para a lista de vagas remanescentes, que irá ocorrer entre os dias 20 e 30 de julho.

Foram ofertadas 42 mil vagas em 200 escolas, 19 vagas a mais das que foram abertas no 1º trimestre. É garantida a matrícula para os cursos na modalidade EJA aos alunos com idade mínima de 15 anos, para o ingresso no Ensino Fundamental, e de 18 anos para o ingresso no Ensino Médio, conforme Resolução do Conselho Estadual de Educação Nº 3.777, de 29 de julho de 2014.

Os jovens e adultos privados de liberdade (Sistema Prisional), assim como os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na Unidade de Internação Metropolitana, terão asseguradas a rematrícula e a matrícula nova, na unidade onde se encontram em privação de liberdade, por meio da Escola Referência ou da Escola Exclusiva.

Seges

Para acessar o Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges), é necessário:

– Inserir o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável ou do próprio aluno, quando for maior de idade;

– O login e a senha de acesso ao ambiente são os mesmos utilizados para acessar o ambiente Acesso aos Pais, no Seges;

IMPORTANTE: Problemas relativos à perda/esquecimento do e-mail e senha para acesso ao Sistema deverão ser resolvidos na secretaria da escola onde o aluno está matriculado.

