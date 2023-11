Efeito Glossy: como conquistar a pele que é o novo must have

FreePik Efeito Glossy: saiba como conquistar a pele que promete ser o must have para as próximas estações, sem maquiagem

Se, no passado, a pele com brilho era sinônimo de oleosidade, hoje, essa característica é o “must have” da beleza. A textura Glossy bombou no verão europeu, com um aspecto fresh. E, verdade seja dita, o que a maioria das mulheres quer é ter o rosto iluminado e natural, tendência que já está fazendo a cabeça das brasileiras e vai vir com tudo nas próximas estações.

A pergunta que fica é: para além das apostas em maquiagens, como conquistar esse efeito na hora dos cuidados com a beleza?

A dermatologista Lilian Delorenze acredita que quando o assunto é uma pele com viço, sem manchas, rugas e efeito craquelado, é preciso ter disciplina.

“É possível combinar o laser Fotona com outros tratamentos, como a aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e bioestimuladores, como o ácido poli-l-láctico (Sculptra). Todos esses protocolos vão agir no processo de envelhecimento e flacidez, trazendo mais viço à região. Lembre-se que é necessário seguir sempre orientação médica após os procedimentos, principalmente no que se refere a exposição solar e ao uso do FPS”, pontua a especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Vale ressaltar que não basta atender apenas as tecnologias da clínica, mas ter em vista que skincare é um dos principais passos para um rosto iluminado.

“Sem a rotina para limpar, hidratar, aplicar ativos noturnos e proteger a pele dos danos do sol, vai ser difícil conquistar o efeito Glossy”, diz a médica.

Agora, se você é adepta da esfoliação, saiba que ela pode ser sua aliada. “O processo provoca a renovação celular e deixa o local mais uniforme. Além disso, mantém o rosto limpo, desobstrui os poros e faz com que os ativos penetrem na derme com mais facilidade. O ideal é fazer isso duas vezes por semana, mas sempre é bom analisar, pois pode variar de acordo com o seu tipo de pele”, sugere a dermatologista.

Após esfoliar, a área estará mais lisa, uniforme e muito mais sensível. É nesse momento em que deve-se apostar na hidratação.

“A aplicação tópica da ceramidas resulta no aumento significante da hidratação e redução da aspereza da pele, após curto período de tratamento. Já a Vitamina C é ótima para uniformizar o tom da pele, pode ajudar no clareamento de manchas, inclusive as sardas e as deixadas pela acne. Outra sugestão é lançar mão dos hidratantes à base de água”, explica.

Vale ressaltar que todos os tratamentos e ativos sugeridos devem ser orientados por um especialista, após a análise, em um protocolo individualizado. “Além disso, hábitos saudáveis, como uma boa noite de sono, não fumar, alimentação e beber ao menos dois litros de água por dia, também contam para quem busca esse efeito”, finaliza a dermatologista Lilian Delorenze.

Fonte: Mulher