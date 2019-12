Educação encerra formação de profissionais em Projeto de Vida

Em 2019, mais de 700 alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da Rede Estadual participaram do Programa Ifes Portas Abertas, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Serra. A última escola a visitar o programa neste ano foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nova Carapina, que também fica na Serra.

Além de estimular a participação dos alunos no processo seletivo do Ifes, a inciativa tem o objetivo de difundir o trabalho realizado no Instituto para a população da Grande Vitória. A programação conta com uma visita guiada pelo campus e uma roda de conversa no auditório com a mediação de dois professores e de alunos dos cursos técnicos, integrados ao Ensino Médio, de Informática para internet e Mecatrônica.

Para o coordenador do programa, Wagner Kirmse Caldas, o Ifes Portas Abertas do Campus Serra tem sido uma grata experiência. “Mais de 40% dos alunos desconheciam que a instituição não cobra mensalidade, por exemplo. Um percentual parecido de alunos não apresentava a intenção de participar do processo seletivo. Ao final da visita, depois da realização de um questionário, constata-se que mais de 90% desses estudantes mudam de ideia”, disse.

Cadastro para 2020



Escolas interessadas em realizar a visita em 2020 podem realizar o pré-cadastro a partir desta sexta-feira (20), pelo link: https://forms.gle/ForpivjDyc29ar1u9. As vagas são limitadas.

