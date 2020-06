Educação debate possibilidade de retorno das aulas presenciais

.

A possível volta das aulas presenciais na rede estadual de ensino nos próximos meses será debatida pela Comissão de Educação na quarta-feira (01) às 14 horas. O colegiado pretende ouvir representantes da pasta que trata da área no Executivo e segmentos envolvidos no assunto.

Nos últimos dias a imprensa veiculou a sinalização do governo para a retomada das atividades em julho ou agosto. As aulas presenciais estão suspensas desde março, quando tiveram início as medidas de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. No início de abril os alunos passaram a ter aulas remotas por meio da transmissão de videoaulas integrantes do Programar EscoLAR.

Saúde

O trabalho realizado pelas equipes que atuam em urgências e emergências é assunto da pauta da Comissão de Saúde, que se reúne na terça-feira (30) às 9 horas. Quem vai falar sobre o tema “A Frente de Trabalho nas Urgências e Emergências” é a médica intensivista Eliana Bernadete Caser. A convidada também é coordenadora de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de um hospital privado do Estado.

No mesmo dia, às 13 horas, a Comissão de Justiça se reúne para analisar projetos protocolados na Casa. Na pauta constam 59 propostas de iniciativa parlamentar, a maior parte matérias que aguardam análise técnica, ou seja, parecer do relator acerca da constitucionalidade ou não da iniciativa. Caso recebam parecer favorável os projetos seguem a tramitação pelos demais colegiados.

Confira a agenda:

Terça-feira (30):

9h – Comissão de Saúde

13h – Comissão de Justiça

Quarta-feira (1º):

14h – Comissão de Educação