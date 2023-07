Educadores são homenageados na Ales

A Medalha Educador Capixaba Renata Pacheco foi entregue, na noite de terça-feira (4), a 29 homenageados em sessão solene promovida pelo deputado Dary Pagung, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O Coral Cameria Ifes, sob a regência do maestro Heraldo Silva Filho, deu o tom festivo à solenidade.

Dary Pagung enalteceu a importância dos professores da rede pública estadual de ensino. O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes), Jadir José Péla, destacou os programas educacionais da instituição e o concurso público de provas e títulos destinado ao provimento de cargos da carreira de professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do quadro de pessoal permanente da instituição. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (6).

Mesa

Compuseram a mesa do evento os deputados Dary Pagung, Tyago Hoffmann e Coronel Weliton; o reitor do Ifes, Jadir José Péla; a subsecretária estadual de Educação Básica e Profissional, Andréa Guzzo Pereira; a gerente de Relações Institucionais da secretaria estadual de Educação, Aline de Paula Nunes; o prefeito Edmilson Meirelles (Irupi) e o vice-prefeito de Laranja da Terra, Renan Pattuzzo.

Medalha

Criada pela Resolução 7.172/2004, a Medalha Renato Pacheco homenageia os trabalhadores em educação que realizam um trabalho inovador, criativo e transformador nas escolas públicas estaduais.

Homenageados

Vinícius Simões (indicação deputado Gandini)

Renato Ribeiro (indicação deputado Gandini)

Márcia Gonçalves Azevedo (indicação deputado Tyago Hoffmann)

Tânia Márcia Simões Carnetti (indicação deputado Tyago Hoffmann)

Aline de Paula Nunes

Andréa Guzzo Pereira

Angela Binda

Antônio Marcos Maifredi

Bárbara Scardua Nunes da Cruz

Carla Pesente Piorotti

Édna Fernandes Ferreira

Helder Guastti da Silva

Héverton Filipe Gomes Dal Zilio

Jacy Silveira Nunes

Jadir José Péla

Jociane Sossai Brandão

Marli Mariano de Almeida

Nanci Mariano César

Neuza Holz Patrício

Paulo Roberto Laiber

Roberta Boninsegna Giuriato

Rodrigo de Souza Simões Nunes

Rogéria Mateini Simoni

Sandra Regina Scalzer Pagani

Sônia Maria Casagrande Kill

Sylvia Carla Machado Bastos Elias

Tiago Guerçon da Silva

Valquíria Karla Carnielli Tonoli

Wesley Satlher da Costa

