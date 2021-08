Educação no Campo: estudantes falam sobre a importância da Pedagogia da Alternância

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Fazenda Emílio Schroeder, localizada em Santa Maria de Jetibá, é uma das unidades escolares do Estado que oferecem a Pedagogia da Alternância, ou seja, integram práticas no espaço escolar e familiar.

Enquanto tantos jovens querem sair do campo para estudar na cidade, muitos alunos permanecem para levar conhecimento que adquiriram na escola, para seu futuro profissional ou para as propriedades de suas famílias.

É o caso da aluna Sandy Fehelberg Arnholz, que pretende atuar na área da agroindústria. “Nós já aprendemos métodos como compostagem, rotação de cultura, enxertia e poda, que são práticas que precisamos no nosso dia a dia em casa. Além disso, a propriedade aqui na escola é orgânica, o que influenciou muitas famílias a produzirem sem agrotóxicos, levando mais qualidade para a mesa dos consumidores. Meu desejo é continuar no campo, fazendo o que eu gosto, que é a parte de confeitaria, bolos e pães”, disse a estudante.

Entre as disciplinas estudadas estão Topografia, Instalação e Construção, Desenho, Agricultura, Zootecnia, Recursos Hídricos e Administração da Propriedade.

A estudante Tatiana Hasse Verdim também optou pela modalidade. “Nós alunos utilizamos as dependências do terreno da escola para as atividades que colocamos na prática, o que estudamos em sala de aula, como o aprendizado das aulas de Agricultura, Zootecnia, Recursos Hídricos, Administração da Propriedade, entre outros. De certa forma, essas atividades mostram a importância do homem do campo e a valorização do ambiente do campo”, afirmou Tatiana Hasse Verdim.

O ex-aluno da EEEFM Fazenda Emílio Fazenda Emílio Schroeder, Alailson Waiadt, falou sobre as vantagens de estudar em escola que oferece a Pedagogia da Alternância. “Essa prática beneficia não só os alunos, como a comunidade local. A escola passa conhecimento técnico e prático para os alunos, que podem aplicar em casa, ajudando a agricultura familiar, contribuindo tanto no desenvolvimento pessoal do aluno quanto na comunidade.”

O projeto de vida da aluna Clarice Sofia Waiath é dar continuidade ao trabalho dos pais, que são agricultores. “Levo muitas novidades para meus pais, métodos e práticas, como a poda frutífera”, contou a estudante.

Pedagogia da Alternância

A Educação do Campo, enquanto modalidade da educação básica brasileira caracteriza-se por diferentes formas de organização metodológica e de gestão das escolas e, neste contexto, a Pedagogia da Alternância é reconhecida no âmbito da prática pedagógica, como uma forma apropriada de organização para as escolas do campo.

A Pedagogia da Alternância é uma forma de organização escolar, que dialoga, sobretudo, com a realidade camponesa, que supõe uma relação orgânica entre os meios de vida comunitário e escolar, que se integram a partir de práxis pedagógicas em que o estudante alterna períodos de aprendizagem no espaço familiar e comunitário (Tempo Comunidade), em seu próprio meio, com períodos na escola (Tempo Escola), em que esses tempos estão interligados por meio de instrumentos pedagógicos específicos.

