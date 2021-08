Educação e segurança em pauta na Ales

O deputado Luiz Durão (PDT), em discurso na sessão desta segunda (16), chamou a atenção para o aumento da violência em Linhares. Na perspectiva da busca de solução para os graves problemas sociais do país, entre eles a violência citada por Luiz Durão, o deputado Sergio Majeski (PSB) falou sobre educação.

Durão advertiu que a situação na cidade localizada no Noroeste capixaba tem sido mais grave ainda no bairro Aviso, localidade tradicional que conta com mais de 12 mil moradores e onde, conforme o deputado, as pessoas estão “acuadas” dentro de casa, como medo dos bandidos.

De acordo com Luiz Durão num beco do bairro se formou o que vem sendo chamado de “cracolândia” de Linhares, onde acontecem cenas de venda de drogas, roubos, furtos, sexo na rua e homicídios.

Na condição de presidente da Comissão de Segurança, Luiz Durão propôs entendimento entre as forças policiais do estado e de Linhares num esforço conjunto para enfrentar a criminalidade na cidade. Ele disse que diálogos com esse objetivo já estão sendo mantidos com o Ministério Público (MPES), mas há a necessidade de mobilização das autoridades policiais para colocar fim à violência no município.

Veja as fotos da sessão

Educação

Sergio Majeski lembrou que em 11 de agosto foi comemorado o Dia do Estudante, mas lamentou que o ensino no Brasil sempre foi possibilitado para poucas pessoas. E quando se trata de ensino de qualidade, enfatizou, o filtro é mais apertado ainda.

Majeski avaliou que nos últimos 20 anos foram criadas dezenas de universidades no país, mas a qualidade do ensino está muito distante do ideal. O parlamentar criticou opiniões de pessoas que são favoráveis à criação de novos cursos técnicos em detrimento da abertura de faculdades; para Majeski os investimentos nos dois níveis de educação devem andar juntos, e jamais vistos como concorrentes.

Conforme citou, nas nações desenvolvidas tanto o ensino superior como o técnico são oferecidos em quantidade e qualidade capazes de atender a todos os que optem por um deles.

Para Majeski, o avanço socioeconômico que se pretende no Brasil para diminuir a miséria social e a criminalidade só será possível se houver também preocupação com o combate à evasão escolar. “Há uma preocupação grande em ofertar matrículas em cursos, mas não há um esforço no sentido de resgatar os alunos que abandonam os estudos”, advertiu. Ele citou que o Espírito Santo tem sofrido com a evasão de estudantes, sendo que apenas no ensino médio há mais de 100 mil alunos fora das escolas.

Rodovias

Já os deputados Torino Marques (PV) e Freitas (PSB) destacaram a importância de melhorias nas rodovias no estado. Torino falou sobre aprovação de indicação de sua autoria para a recuperação asfáltica da ES-146, no trecho que liga o município de Alfredo Chaves até a BR-101. O parlamentar justificou que apesar de se tratar da principal via de escoamento dos produtos agrícolas de Alfredo Chaves, a ES-146 se encontra esburacada, o que dificulta o tráfego de veículos, além de provocar acidentes.

Freitas, por sua vez, considerou muito importante a estadualização de 36 quilômetros de rodovia que liga Pinheiros até a BR-101, que agora deverá ser asfaltada. O deputado afirmou que se trata de mais um passo no asfaltamento de estradas estratégicas da Região Norte que são indispensáveis para desenvolver os municípios que a compõem, o que poderá remover a pecha de cidades violentas.

Homenagem

Houve ainda, durante intervalo da sessão ordinária híbrida, homenagem ao cabo PM Wagner Alves da Silva prestada pelo parlamento por requerimento do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido).

Acompanhado de familiares, colegas de farda e amigos, ele recebeu um certificado do Legislativo em reconhecimento à bravura numa atuação que salvou a vida de um motorista de veículo de aplicativo que estava num cativeiro em Cariacica, após sequestro e roubo do carro.

Conforme relatou Bahiense, no último dia 10 de agosto, o cabo viu quatro criminosos assaltando transeuntes em Cariacica. Mesmo de folga e sem farda, o militar entrou em ação e chamou a PM, que ao chegar ao local prendeu os quatro assaltantes; dois deles eram menores de idade e foram apreendidos.

Na Delegacia Regional de Cariacica os documentos do motorista de aplicativo foram encontrados com os marginais, que confessaram o roubo seguido de sequestro, e indicaram o lugar onde ele estava num cativeiro em local ermo.

“Esse cabo é um policial de respeito que honra a farda que ele veste e por isso merece o reconhecimento de todos os deputados e da sociedade pelo brilhante trabalho realizado”, elogiou Danilo.