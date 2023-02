Educação define horário e local de reuniões

A Comissão de Educação se reuniu na manhã desta segunda-feira (27) para instalação dos trabalhos. No encontro foi estabelecido o dia, horário, local e a periodicidade em que serão realizadas as reuniões ordinárias do colegiado. Presidida pelo deputado Dary Pagung (PSB), a comissão vai se reunir quinzenalmente as segundas-feira, 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

São também membros efetivos os deputados Gandini (Cidadania), que é vice do colegiado, Tyago Hoffmann (PSB), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Alcântaro Filho (Republicanos). Na suplência estão Dr. Bruno Resende (União Brasil), Camila Valadão (Psol), Raquel Lessa (PP), Lucas Polese (PL) e Capitão Assumção (PL).

Fonte: Assembléia Legislativa do ES