Educação debate ensino de alunos com deficit de atenção

A educação especial de crianças com transtorno do deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno opositivo desafiador (TOD) e dislexia será assunto abordado na reunião da Comissão de Educação na segunda-feira (8), a partir da 12h15, no Plenário Rui Barbosa.

Um dos convidados é o neuropediatra Raphael Rangel. De acordo com o especialista, esses três transtornos se complementam e são classificados como de neurodesenvolvimento e comportamentais e, se não tratados, podem acarretar em problemas no aprendizado escolar.

O tratamento é seguro e eficaz e consiste no uso de medicamentos e realização de terapia de apoio na escola com equipe multidisciplinar. No entanto, obter um diagnóstico precoce é importante para o desenvolvimento do estudante e, nesse caso, o papel do professor é fundamental.

A neuropsicóloga Marta Rossoni explica que geralmente a mudança comportamental nas crianças é observada primeiramente onde ela estuda, e, na sua grande maioria, começa no final da educação infantil e no início do ensino fundamental.

Por isso, segundo o médico Rafael Rangel, é preciso investir na capacitação dos docentes para que possam ajudar na identificação desses casos, principalmente a partir da alfabetização, para minimizar ou evitar perdas educativas, tornando a evolução “completamente diferente”.

Conforme Marta, a ausência de diagnóstico faz com que muitas vezes essas crianças sejam taxadas de mal-educadas, burras ou perversas e, embora exista um percentual de professores que busca aperfeiçoamento, muitos têm dificuldades no processo ensino-aprendizagem.

As escolas podem contribuir com programas de reforço pedagógico voltados para esses estudantes, como salas de reforço no contraturno, envio de material para casa ou até mesmo um professor de apoio. E, embora não possa dar o diagnóstico, o professor com “olho clínico” deve orientar sobre um comportamento fora do padrão e falar para família procurar um profissional.

De acordo com a neuropsicóloga, os três transtornos são muitos comuns e a presença de um não exclui o outro. É possível que uma pessoa tenha TOD com TDAH ou TOD com dislexia, por exemplo.

A reunião deve contar também com a presença do pediatra Tadeu Marino, que representará a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no debate.

Comissão de Turismo

Os deputados do colegiado recebem o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, que falará sobre o turismo pós-pandemia. A reunião híbrida será às 11 horas de segunda (8) no Plenário Dirceu Cardoso.

Comissão de Cidadania

O colegiado realizará audiência pública virtual para debater o papel das mulheres trabalhadoras da saúde durante a pandemia. O encontro será na quinta (11), às 17 horas.

Comissão de Saúde

“Vivendo bem com a Doença Renal em tempos de Pandemia”. Esse será o assunto da comissão, que se reúne na terça (9), a partir das 9 horas, e recebe o chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital das Clínicas, Lauro Monteiro Vasconcellos Filho.

Confira a agenda das comissões*

Segunda (08)

11 horas – Comissão de Turismo – Plenário Dirceu Cardoso (híbrida)

11 horas – Comissão de Defesa do Consumidor – Plenário Rui Barbosa

12h15 – Comissão de Educação – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso (híbrida)

Terça (09)

9 horas – Comissão de Saúde – Virtual

13h30 – Comissão de Justiça – Local: Plenário Dirceu Cardoso (híbrida)

Quarta (10)

13 horas – Comissão de Assistência Social – Local: Plenário Dirceu Cardoso (híbrida)

Quinta (11)

17 horas – Audiência Pública da Comissão de Cidadania – Virtual

*Agenda sujeita a alterações