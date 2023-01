Educação de Guarulhos é destaque em evento da Unesco em Cuba

O prefeito de Guarulhos, Guti, apresentou em Havana, capital de Cuba, programas de acesso à informação e métodos educativo-culturais de sucesso utilizados para incentivar hábitos de leitura e o pensamento crítico no município a autoridades de outros países no IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, da Unesco, nesta terça-feira (24). A viagem não gerou despesas aos cofres públicos.

Os projetos voltados à busca por acesso à informação como forma de potencializar o desenvolvimento socioeducacional são uma das diretrizes do time guarulhense, que busca inspirar cidades além das fronteiras. “O Mais Futuro é um exemplo. Por meio dele oferecemos 200 cursos gratuitos a mais de 70 mil pessoas, que aprendem áreas diversificadas como esporte, línguas, lutas, gamificação, artes, jogos de tabuleiro e música”, enalteceu Guti.

Encorajar os alunos para que desenvolvam o prazer pelo aprendizado e pela leitura é outra diretriz. Para isso, as salas de aula municipais são instrumentadas e têm assegurado o acesso a netbooks, equipamentos de tecnologia assistiva para alunos com deficiências físicas e motoras ou cognitivas, Wi-Fi e a mais de 110 mil obras literárias, além de contar com classes bilíngues para crianças surdas.

A alimentação escolar nutritiva e balanceada foi citada como elemento que compõe as fontes de aprendizado e impacta na frequência às aulas e na saúde dos alunos. O município oferece anualmente 47 milhões de refeições e mais de mil toneladas de leite em pó a 121 mil estudantes.

Fora das salas de aula há também projetos que se destacam. Durante o período de isolamento social imposto pela pandemia, a cidade consolidou uma política pública, o Saberes em Casa, que garantiu a continuidade dos estudos com atividades, jogos e aulas transmitidas em canal aberto na televisão, vídeos no YouTube e biblioteca virtual.

Para o futuro, a equipe guarulhense tem preparado a estrutura e a legislação do município para a chegada da conexão 5G, a instalação de rede Wi-Fi em todas as linhas de ônibus municipais e de fibra ótica para conectar prédios públicos da cidade. “Queremos municípios inteligentes para que a população viva bem, mais feliz e com qualidade de vida”, concluiu Guti.

A experiência exitosa de Guarulhos nos temas tem se destacado em painéis globais sobre inovação, comunicação e marketing, conforme já ocorreu no México, na Polônia e na Nigéria, além do Fórum Internacional dos Municípios do Brics no Rio de Janeiro. As viagens a esses locais também foram feitas sem gasto de dinheiro público.

Estados Unidos

Guti aproveitará a viagem a Cuba para ir até o Estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde será homenageado nesta quarta-feira (25) ao lado de outras grandes personalidades brasileiras, que se destacaram em suas áreas de atuação, durante a Brazilian Night, em Orlando.

Para celebrar a comunidade brasileira local e os milhares de visitantes do país que vão àquela cidade todos os anos, o time de basquete Orlando Magic sediará o evento, no qual acontecerá ainda o confronto Magic versus Indiana Pacers, pela NBA, a liga de basquete norte-americana. O destaque da noite será uma apresentação especial da cantora Claudia Leitte durante o intervalo.

Fonte: IG Nacional