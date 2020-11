Eduardo Paes vence e é eleito prefeito do Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram Eduardo Paes volta à prefeitura do Rio de Janeiro após 4 anos

Eduardo Paes foi eleito, neste domingo (29), prefeito do Rio de Janeiro . Ele derrotou o atual mandatário, Marcelo Crivella, do Republicanos, e reassume o cargo que ocupou entre 2009 e 2016. Eleito pela terceira vez, ele venceu Crivella (Republicanos) com o dobro de votos do atual prefeito. Com 87,96% das urnas apuradas, às 18h45, Paes somava 1.435.893 votos (64,41% dos válidos).

Paes votou por volta das 10h, acompanhado da esposa e dos dois filhos, mostrando otimismo – motivado pelas pesquisas que desde o início do segundo turno o apontavam como vencedor.

O vice prefeito de Eduardo Paes é Nilton Caldeira. Carioca da Tijuca, tem 63 anos, é administrador de empresas e pertence ao Partido Liberal. Nilton tem longo currículo de serviços prestados ao Rio: foi Secretário de Desenvolvimento Social e membro efetivo do Conselho Municipal de Política Urbana.

Sobre Eduardo Paes

Eduardo Paes tem 50 anos. Casado com Cristine, tem dois filhos – Bernardo e da Isabela. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Carioca, vascaíno e portelense, começou a trabalhar pelo Rio ainda novo. De acordo com informações do site oficial do político, aos 23 anos, assumiu a Subprefeitura de Jacarepaguá e da Barra. Dois anos depois, foi eleito o vereador mais bem votado do Brasil. Em 1998, se tornou o deputado federal mais bem votado da cidade.

Entre 2009 e 2016, foi Prefeito do Rio de Janeiro e, durante sua gestão transformou a vida de milhões de cariocas, criando as Clínicas da Família, o BRT, as novas UPAs, a Escola do Amanhã – ensino em tempo integral -, o Parque Madureira, o Bilhete Único, as EDIs, a Central 1746, e muitos outros projetos.

Em 2018 foi candidato a governador, mas acabou derrotado no segundo turno pelo ex-Juiz Federal, Wilson Witzel, apoiado pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro.