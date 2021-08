Eduardo Paes posta foto manipulada para comemorar ouro de Rebeca Andrade; veja

Reprodução Eduardo Paes

Assim como muitos brasileiros, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), foi às redes sociais neste domingo comemorar o ouro da ginasta Rebeca Andrade nos Jogos de Tóquio . Mantendo a linha que vem seguindo em seus posts, o político procurou uma foto que lembrasse a modalidade ou ao lado do atleta — e encontrou. Em 2015, a medalhista olímpica participou da inauguração do Centro de Treinamento de Ginástica Artística, na Barra da Tijuca. Mas um detalhe nem tão pequeno assim não escapou aos olhos de internautas atentos.

Saltando eu não tenho foto. Mas com ela eu tenho! Viva nossa Rebeca Andrade! De ouro! 🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/3vh50qxTUV — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 1, 2021

Ocupando a tribuna, depois de Arthur Nory, Arthur Zanetti e Diego Hypolito, Paes, sorridente, descerra a placa comemorativa. O problema é que, ao lado direito dele, a imagem apresenta uma série de falhas bastante notáveis, incluindo uma esquisita sobreposição da bandeira brasileira ao fundo. Os detetives da internet logo solucionaram o mistério: o “toscoshop” foi feito para apagar da imagem o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman.

Nuzman dirigiu o COB durante quase 22 anos, iniciando a jornada em 1995. No entanto, ele perdeu condições políticas de permanecer no cargo depois de ser acusado de subornar jurados e garantir a vitória do Rio de Janeiro como sede dos jogos de 2016, quando a cidade também era comandada por Eduardo Paes. O ex-dirigente chegou a ser preso, alvo da Operação Unfair Play, e foi denunciado por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

As fotos originais do evento, sem edição, podem ser encontradas no site fotospublicas, e são creditadas a J.P.Engelbrecht, pela Prefeitura do Rio.

Questionada sobre a publicação da imagem manipulada, a assessoria de Eduardo Paes ainda não respondeu à reportagem.