“Eduardo Leite esnoba militantes tucanos”, declara Wilson Pedroso

Reprodução/ Palavra PB Wilson Pedroso é coordenador-geral da campanha de João Doria





A tentativa de Eduardo Leite diminuir a importância do voto de uma fatia do eleitorado de João Doria foi classificada como desdém por Wilson Pedroso, coordenador da campanha do governador de São Paulo nas prévias tucanas.

Leite afirmou em nota que 24.652 dos 26.127 eleitores de São Paulo estão no grupo 1 de votação e não representam “tão somente 25% do total de votos”, o que causou protestos e alegações que o governador gaúcho desmerece filiados com menor poder de voto nas prévias.

“Nosso adversário revela ser seletivo quando desmerece o papel do tucano que empunha a bandeira do nosso partido nas ruas. Nós valorizamos indistintamente qualquer tucano de qualquer região do país”, declarou Pedroso.