Eduardo Costa engata affair com jornalista da Record

A influencer Sammy Lee resolveu responder algumas dúvidas dos seus seguidores e, claro, que as pessoas quiseram saber sobre o relacionamento dela com Pyong – que atualmente está confinado no ” BBB 20 “. Os seguidores começaram a desconfiar que algo estava errado porque ela trocou o nome do seu Instagram.

arrow-options Reprodução/Instagram Sammy diz que segue casada com Pyong





Direto, um seguidor perguntou se ela ainda estava com Pyong e, sem cerimônia, Sammy respondeu: “Óbvio, eu sou casada”. A influencer deu à luz recentemente e o marido não pode estar presente no parto do filho por estar participando do reality show.

Outro seguidor quis saber como foi o parto de Sammy e ela deu detalhes. “Meu parto foi normal, eu pari em pé, igual índia”, disse aos risos. Sobre depressão pós-parto , ela confessou que teve os sintomas.

“Teve um certo momento que eu senti que eu estava declinando para essa parte ruim, aí eu falei para o meu pai assim: ‘pai eu quero que você liste para mim as coisas boas que eu tenho na minha vida’. A gente sempre foca no negativo e tem muita coisa boa acontecendo”, declarou a esposa de Pyong. Ela também demonstrou felicidade por Guilherme ter sido eliminado no último paredão.