Reprodução Eduardo Bolsonaro pede absolvição de assassino de militantes do BLM

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) utilizou as suas redes sociais para pedir a absolvição de Kyle Rittenhouse – norte-americano acusado de assassinar dois manifestantes do movimento Black Lives Matter, em agosto do último ano. Confira a publicação:

Torcendo para que a decisão seja justa, logo, ele seja absolvido. https://t.co/xHdB4mmlhS — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 15, 2021

Na publicação, é possível ver uma montagem que expõe Rittenhouse como um inocente – armado – sobrevivendo em meio a vários demônios. O filho do presidente Jair Bolsonaro atrelou uma “decisão justa” do júri à absolvição do acusado. O julgamento de Kyle começou em 1º de jovembro deste ano e o caso foi a júri popular.

Entenda o caso

Em 25 de agosto de 2020, Rittenhouse saiu às ruas da cidade de Kenosha, no Wisconsin, e se juntou a uma milícia armada com sua arma, uma AR-15. O grupo era formado por pessoas brancas e estes foram as ruas contra o movimento antiracista que tomou as ruas dos Estados Unidos.





No dia do crime, Kyle tinha 17 anos e alegou que seus tiros – direcionados contra três pessoas – ocorreu pois ele havia sido “cercado”.