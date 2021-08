Reprodução Eduardo Bolsonaro diz que presidente vai pedir impeachment de ministros do STF

O deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), endossou a afirmação do pai de que o Palácio do Planalto vai entrar com ações na justiça contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Eduardo, o presidente vai pedir o impeachment dos integrantes da corte.

“Presidente Bolsonaro levará semana que vem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedidos de impeachment de Barroso e Alexandre de Moraes, conforme prevê o art. 52 da Constituição”, escreveu o deputado no Twitter.

Presidente Bolsonaro levará semana que vem ao Presidente do Senado Rodrigo Pacheco @rpsenador (DEM-MG) pedido de impeachment de Barroso e Alexandre de Moraes, conforme prevê o art. 52 da Constituição. Base do pedido é contínuas violações de liberdades como a de expressão 🇧🇷🙏👏 https://t.co/K61v77JCtB pic.twitter.com/UhMZOVBQt5 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 14, 2021

Mais cedo, Bolsonaro anunciou que levará ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para que abra os procedimentos contra os ministros do STF. Segundo o presidente, ambos “extrapolaram com atos os limites constitucionais”.

Bolsonaro, entretanto, não diz quais atos que teriam agredido a Constituição. “O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais (art. 5ª da Constituição), como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias”, escreveu o presidente em uma rede social.

A declaração ocorre um dia após a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que teve sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson era um importante aliado do bolsonarismo em Brasília e representava a ala mais ideológica.