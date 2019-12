Eduardo Bolsonaro defende Weintraub no Twitter: ‘Já curti foto do Lula na praia’

A mensagem compartilhada por Weintraub havia sido publicada pelo youtuber de extrema-direita Nando Moura: ” Bolsonaro ao sancionar a emenda do Freixo traiu não só o ministro Sérgio Moro mas TODO o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma Justiça neste país”, dizia o tweet, se referindo à aprovação do pacote anticrime sem veto à proposta do juiz de garantias.