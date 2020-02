Eduardo Bolsonaro defende Weintraub e diz que só “pessoal Paulo Freire” fala mal

arrow-options Renato Costa/FramePhoto/Agência O Globo Eduardo Bolsonaro defendeu o ministro da Educação nas redes sociais neste domingo

Neste domingo (2), o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para fazer uma defesa do trabalho de Abraham Weintraub à frente do MEC. Em sequência de postagens, o filho do presidente exaltou a atuação do ministro, atacou governos anteriores e disse que só quem fala mal é o “pessoal Paulo Freire”.

Só o pessoal Paulo Freire está falando mal da educação,na verdade falando mal do Min. @AbrahamWeint Sem argumentos para fazê-lo se agarram no “ain,ele é ministro,tem a liturgia do cargo” Enquanto gov.anteriores roubavam até as cuecas e merendas a liturgia do cargo estava ok né? https://t.co/HOvmmB2O3r — Eduardo Bolsonaro?? (@BolsonaroSP) February 2, 2020

“Só o pessoal Paulo Freire está falando mal da educação,na verdade falando mal do ministro Weintraub . Sem argumentos para fazê-lo se agarram no “ain,ele é ministro,tem a liturgia do cargo”. Enquanto gov.anteriores roubavam até as cuecas e merendas a liturgia do cargo estava ok né?”, disparou Eduardo no Twitter.

O texto acompanha publicação do próprio Weintraub e mostra melhora na aprovação do governo Jair Bolsonaro e na expectativa em relação a educação no país.

“Aprovação do PR Bolsonaro e expectativa para a Educação e seu governo melhoraram muito. Educação virou uma referência positiva do Gov Bolsonaro”, escreveu o ministro do MEC .

Qualidade do ITA é inconstestável. São José dos Campos-SP e o Brasil agradecem, Ministro @AbrahamWeint ??? https://t.co/k6CRYr9Uq9 — Eduardo Bolsonaro?? (@BolsonaroSP) February 2, 2020

Antes, também compartilhando tuíte de Weintraub , Eduardo já havia exaltado sua atuação: “Qualidade do ITA é incontestável. São José dos Campos-SP e o Brasil agradecem, Ministro”. Na imagem, o ministro surge de paletó na mão durante visita ao projeto de ampliação do alojamento da faculdade no interior de São Paulo.

