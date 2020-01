Eduardo Bolsonaro cobra posicionamento do ICMBio sobre incêndios na Austrália

arrow-options Renato Costa/FramePhoto/Agência O Globo Eduardo Bolsonaro cobrou posicionamento de órgão nacional sobre situação da Austrália

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP) se queixou nas redes sociais sobre o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e o WWF Brasil por “quase nada” falarem a respeito dos incêndios que fazem a Austrália passar por uma tragédia ambiental.

A jurisdição do ICMBio , no entanto, é apenas nacional e tem como intuito proteger, gerir e monitorar as áreas da União.

“Quase MEIO BILHÃO de animais mortos no fogo da Austrália e não tem famoso protestando, a imprensa finge que nada acontece. Organizações como a @WWF_Brasil (só fez 1 post) e @ICMBio quase nada ou nada falam, a pirralha maluca também sumiu. Curioso, né?”, questionou em sua conta oficial do Twitter.

Fogo na Austrália

Os incêndios na Austrália ocorrem desde setembro de 2019 e atingiram proporções emergenciais. Nesta sexta-feira (10), as autoridades do país enviaram mensagens de texto para 240 mil pessoas solicitando que elas se retirassem das áreas ameaçadas pelas queimadas.

Atualmente, a região de Victoria está em estado de emergência, com temperaturas atingindo os 40 graus. A expectativa é que as condições meteorológicas piorem no sudeste australiano.

Por conta do incêndio, 26 pessoas morreram e mais de 2 mil casas foram queimadas. Uma área que equivale às mesmas proporções da Irlanda foi destruída pelo fogo na Austrália.

A fumaça dos incêndios se deslocou pelo globo e chegou à América Latina no início desta semana. No Brasil, a área afetada foi o Rio Grande do Sul . Duas colunas de fumaça também atingiram o Chile e a Argentina. O clima das áreas atingidas pela fumaça deslocada, no entanto, não sofreu alterações.