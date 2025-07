Edu Guedes passa por cirurgia de câncer e Ana agradece apoio: ‘Continuem rezando’

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi submetido a uma cirurgia delicada para a remoção de um câncer no pâncreas. O procedimento aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A descoberta do nódulo ocorreu após o chef apresentar um quadro de infecção decorrente de uma crise renal, que exigiu múltiplas intervenções cirúrgicas de emergência. Durante os exames complementares, os médicos identificaram a presença do tumor no pâncreas.

Familiares e fãs seguem na torcida por sua recuperação. Já Ana, noiva de Edu, usou as redes sociais para agradecer os fãs. “Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada “, escreveu Ana, na legenda da publicação.