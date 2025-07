Edson Miranda anima as tardes de sábado com samba capixaba na Espírito Santo FM

O locutor Edson Miranda tem a playlist perfeita para animar as tardes de sábado. Ele é produtor e apresentador do programa ‘Janela Capixaba’, que vai ao ar semanalmente na Espírito Santo FM 89.1, a partir das 13 horas. A atração abre espaço para o samba que é criado no Estado, trazendo o trabalho de músicos, compositores e demais artistas que encontraram no ritmo, paixão e profissão.

“Entram em cena, por meio de gravações ou apresentações ao vivo no estúdio, os sambistas capixabas, uma categoria que encontra uma dificuldade imensa de dar visibilidade à sua música fora do Carnaval. Nosso objetivo é não apenas divertir o ouvinte, mas valorizar essa categoria e contribuir para a difusão e preservação da memória do nosso samba”, conta Miranda. Ele lembra que, graças à transmissão da rádio pela internet, o ‘Janela Capixaba’ tem ouvintes cativos em outros estados brasileiros e até no exterior.

Edson Miranda defende que falar em “samba capixaba” não é apenas falar da música que é produzida no Espírito Santo, mas de uma vertente da música que tem características próprias. “Aqui, o samba tem muita influência do congo e de ritmos indígenas, apesar de ter também muita influência do que é produzido no Rio de Janeiro e no Recôncavo Baiano”, explica o apresentador.

Já passaram pelo programa, em apresentações ou entrevistas, nomes como: Átila e Francisco do Rosário, compositores do movimento Samba Novo; Kléber Simpatia, Clebão Madureira, Vlad AKS, Flávio Ferreira e os grupos Saia no Samba, o Quintal do Tira-Gosto e Ponto sem Nó.

Além do ‘Janela Capixaba’, Miranda apresenta aos domingos, em finais de semana alternados, o ‘Espírito Samba’, atração dedicada aos clássicos do samba nacional.

Serviço

‘Janela Capixaba’: Todo sábado, das 13 horas às 16 horas.

‘Espírito Samba’: Aos domingos, em finais de semana alternados, das 13 horas às 16 horas.

Para ouvir, basta sintonizar na Espírito Santo FM 89.1 ou acessar a rádio pela internet: https://fundacaocarmelia.com.br/ao-vivo-radio-espirito-santo-891-fm/

Fonte: GOVERNO ES