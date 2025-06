EDP abre inscrição para Escola de Eletricista em São Mateus

Iniciativa é gratuita e oferece formação profissional completa

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para um curso gratuito de eletricista que acontecerá em São Mateus, norte do estado. Os interessados poderão se cadastrar por meio do site https://forms.gle/ 8HWSgn94SZDZFbWB6 até o dia 29 de junho. Estão sendo oferecidas 16 vagas e a capacitação acontecerá no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do município.

Para concorrer a uma das vagas, os requisitos são: ter acima de 18 anos, ensino médio completo, residir em São Mateus ou em cidades próximas e disponibilidade de horário integral, pois as aulas acontecem das 8h às 17h. O curso conta com carga horária de cerca de 500 horas, sendo previsto para ser realizado de agosto a novembro deste ano.

A Escola de Eletricistas proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao término do curso. Os alunos receberão os materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio.

Seleção

O processo seletivo inclui prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista. A Escola de Eletricistas é gratuita e tem como foco a qualificação e capacitação na função de eletricista de redes de distribuição de energia e, após a finalização do curso, os estudantes receberão um certificado chancelado pelo SENAI, bem como farão parte do banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

O curso contará com aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

Escola de Eletricistas da EDP

Inscrições: até o dia 29 de junho

Site para cadastro: https://forms.gle/ 8HWSgn94SZDZFbWB6

Local do curso: Senai São Mateus

Benefícios: Bolsa-auxílio, material do curso e certificado

Requisitos:

Formação: Ensino Médio completo;

Residir em São Mateus ou em cidades próximas;

Ter, no mínimo, 18 anos de idade;

Disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso;

Desejável possuir CNH “B”.