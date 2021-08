Edna Freeman adia vinda ao Brasil por causa da Covid: “Estou com muita saudade”

Divulgação Edna Freeman





Depois de tanto tempo em casa devido às restrições impostas a todos nestes duríssimos 2020 e 2021, a atriz, escritora e influenciadora digital Edna Freeman, que busca mostrar, em diferentes níveis, o cotidiano da maternidade, contou que planejar a primeira viagem em família, após a imunização, teve um gostinho bem mais especial.

“Logo de início, pensamos no Brasil, já que estou completando vinte anos morando em San Francisco, e o meu coração verde e amarelo fica batendo forte de saudade das paisagens maravilhosas que há por aí”, começou dizendo a recifense, radicada nos Estados Unidos desde a adolescência.





Porém, ela e o marido, Russell Freeman, acabaram optando por um destino fora das fronteiras brasileiras: o Havaí, que, como fez questão de frisar, não se resume ao esporte que os nativos reclamam para si a invenção.

Na terra do surfe, Edna, que está hospedada no Kuleana Resort, na ilha de Maui, conseguiu montar um roteiro unindo praias paradisíacas, vulcões, cânions e parques naturais, com direito a trilhas e cachoeiras.

Em outras palavras, transformou sua relação com viagens e deu mais espaço à contemplação. “Assistir ao pôr do sol apreciando a imensidão do Oceano Pacífico é sinônimo do ócio perfeito”, garantiu.

Divulgação A ilha de Maui tem águas claras e é repleta de corais capazes de tornar o passeio inesquecível





Mas, ao que tudo indica, a artista, prestes a se ver no ar como garota-propaganda da nova campanha da Community Colleges of California, as faculdades comunitárias da Califórnia, estava mesmo num ritmo acelerado de trabalho.

Um exemplo disso é o texto que acompanha um dos vídeos publicados no Instagram, baseado no conselho de sua filha Scarlett, de dois anos.

“Mama put that bikini and have fun”, que, em tradução livre, quer dizer algo, como: “Mamãe, coloque esse biquíni e divirta-se”. Fato, aliás, reforçado pelo primogênito John Azevedo, de 23.