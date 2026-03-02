Edital inédito: Fapes abre chamada pública de apoio a espaços científico-culturais no Espírito Santo

Popularizar a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é um dos objetivos principais da nova ação do Governo do Estado com o lançamento do edital inédito da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes): Edital Fapes n° 07/2026 – Espaços Científico-Culturais. A ação é alinhada ao decreto federal que institui o Programa Pop Ciência.

“Esta ação integra um plano mais amplo de expansão e popularização da ciência, tecnologia e inovação no Espírito Santo. Ela está alinhada à política nacional Pop Ciência, lançada em 2023. Com este edital, queremos fortalecer a infraestrutura de museus, espaços culturais e ambientes semelhantes, aproximando a população — especialmente os estudantes — da ciência”, explicou o diretor técnico-científico da Fapes, Celso Saibel.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 03 de abril na plataforma www.sigfapes.es.gov.br. O investimento do edital é de R$ 2,1 milhões e o valor é do Funcitec – Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.

Categorias de inscrição

O edital permite inscrição em duas categorias:

Categoria 1 – Implantação de novo ECC, com valor total disponível de R$ 900 mil, com valor máximo por proposta de R$ 300 mil;

Categoria 2 – Estruturação, modernização, manutenção e expansão de ECC existente, com valor total disponível de R$ 1,2 milhão, com valor máximo por proposta de R$ 150 mil.

Quem pode inscrever proposta

Pesquisadores ou profissionais, com titulação mínima de graduação e vínculo com Instituição de Ensino Superior e/ou Pesquisa pública ou privada sem fins lucrativos, sediada no Espírito Santo.

O que são ECCs?

São espaços como centros e museus de ciência, planetários, jardins botânicos, zoológicos, unidades de conservação, parques e praças de ciência, além de laboratórios fixos ou itinerantes. Todos têm um objetivo em comum: popularizar e divulgar a ciência e a tecnologia para públicos diversos, em diferentes áreas do conhecimento.

Esses ambientes são fundamentais para democratizar o acesso ao conhecimento científico. Eles oferecem experiências educativas e culturais que despertam a curiosidade, estimulam o pensamento crítico e aproximam a sociedade da ciência e da tecnologia.

