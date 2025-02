Edital de Convocação para entrega de documentos do CFO/2024

A Polícia Militar do Espírito Santo divulgou o Edital de Convocação para Entrega de Documentos do edital do CFO/2024.

Os candidatos podem acessar o edital na integra, no site da PMES, na aba Concurso, CFO, 2024.

A entrega da documentação será no período de 00h00min do dia 26/02/2025 às 23h59min de 06/03/2025, por meio do link https://concursos.pm.es.gov.br (Preenchimento e entrega de Documentos dos Concursos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo).

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON SCOTA MOREIRA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES