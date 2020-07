Edital de chamada pública para Revista Preleção nº 016

.

Na manhã desta quinta-feira (09), policiais militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão recuperaram um veículo com restrição de furto e roubo no município de Boa Esperança. Na ocasião ninguém foi detido.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe policial foi acionada por populares que avistaram a motocicleta Honda NXR 160, de cor vermelha, escondida dentro de uma mata nas proximidades de um galpão, às margens da Rodovia ES 315.

Os militares tiveram êxito em localizá-la e constataram que o lugar é utilizado para realizar desmanche de motocicletas, tendo em vista a quantidade de peças espalhadas pelo local.

De acordo com a PM, a motocicleta havia sido tomada em assalto na noite anterior (08), na cidade de Boa Esperança. Segundo o comandante do Destacamento Policial Militar (DPM), o subtenente Sebastião de Macedo Filho, com esta apreensão já somam 15 veículos recuperados só neste primeiro semestre no município.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da cidade para o registro da ocorrência.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]