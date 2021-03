Edital apoia projetos de empresas de inovação para o segmento da Economia Criativa

As empresas sediadas em território capixaba terão a oportunidade de desenvolver produtos ou processos inovadores, com o apoio da Chamada Pública lançada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Os recursos financeiros, no valor de R$ 7,5 milhões,serão aplicados na segunda edição do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica, o Tecnova II. O setor da economia criativa capixaba está entre os eixos do Edital Fapes nº 02/2021.

Do valor total do Edital, R$ 5 milhões são destinados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa Pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), e o restante é complementado pela Fapes. Serão apoiados projetos entre 100 e 300 mil em todas as temáticas do Edital. A Secretaria da Cultura (Secult) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também são parceiras no Edital.

De acordo com a gerente de Inovação da Fapes, Luciana de Paiva, a abrangência da economia criativa e suas atividades empreendedoras permite o desenvolvimento de diversos produtos ou processos inovadores para o setor.

“Entendemos a importância da economia criativa, pois permite uma diversidade de áreas que se utilizam de novos modelos de negócios, ou seja, para desenvolver segmentos como moda, produção visual, eventos, turismo, artesanato, gastronomia, arquitetura etc. Por ser uma área de muita procura, a economia criativa foi separada inclusive do eixo Tecnologia da Informação e Comunicação”, destacou Luciana de Paiva.

Os outros eixos presentes na chamada são: Química e novos materiais; Tecnologias em Saúde; Tecnologia da Informação, Comunicação e Energias Sustentáveis. O prazo para o cadastro de propostas no formulário eletrônico de submissão do Tecnova segue até o próximo dia 31 de março.

LEIA O EDITAL AQUI E confira os links de inscrição abaixo (ver serviço)

Oportunidades de mercado

O objetivo do Edital Fapes nº 02/2021 é conceder recursos não reembolsáveis, por meio de subvenção econômica, para o desenvolvimento de produtos, bens, serviços ou processos inovadores que envolvam riscos tecnológicos associados às oportunidades de mercado. As empresas proponentes devem apresentar faturamento anual de até R$ 16 milhões. A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, aportar recursos a título de contrapartida financeira, no limite mínimo de 5% do valor de subvenção econômica contratado.

Tira-dúvidas sobre o edital por meio de meetup

O Sebrae, como parceiro do programa ES+Criativo da Secult, vai realizar um meetup (foto), orientando aos interessados no ingresso de pesquisas no edital TecNova na próxima quinta-feira (11), às 17h. Segundo a gerente de Economia Criativa da Secult, Lorena Louzada, no encontro virtual, haverá um consultor do Sebrae que vai orientar os empreendedores para que possam estar mais inteirados da pesquisa e demais detalhes do Edital. Procedimentos como: inserir as pesquisas e acessar os cadastros estão entre as pautas do encontro digital.

Inscrições do Meetup de Tira-dúvidas: https://cutt.ly/Meetup-TecNova-II

Tecnova

A primeira Chamada Pública do Tecnova foi lançada em 2013 e selecionou um conjunto de 38 projetos de micro e pequenas empresas capixabas. A parceria para realizar o programa partiu da Financiadora de Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Com a adesão da Fapes, foram aportados cerca de R$ 13,5 milhões em recursos não reembolsáveis. Os projetos inovadores foram considerados relevantes em áreas distintas, como saúde, meio ambiente, energias alternativas e tecnologias da informação. Dos 38 projetos aprovados, 33 foram desenvolvidos na Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo 25 deles na Capital.

Serviço:

Tecnova II – Espírito Santo (Programa de Apoio à Inovação Tecnológica)

Submissão de propostas até 31 de março

LINK DE INSCRIÇÃO

ACESSO AO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Anexo II – Documentação requerida.

Anexo III – Declaração de comprometimento de aporte de contrapartida financeira.

Anexo IV – Declaração de não contratação em outros editais.

Anexo V – Modelo de Plano de Trabalho.

Mais informações: [email protected]

Para participar da chamada, os interessados devem submeter um projeto de inovação envolvendo um dos seguintes temas:

– Química e novos materiais;

– Tecnologias em saúde;

– Tecnologia da Informação e Comunicação;

– Economia criativa;

– Energias sustentáveis.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Larissa Linhalis/Jair Oliveira

(27) 3636-1867 / 99309-7100

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac

(27) 3636-7111/99753-7583/99902-1627

[email protected]

[email protected]

https://www.facebook.com/SecultES/

https://www.instagram.com/secult.es/