A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que a edição 2021 dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) não será mais realizada, assim como a etapa paralímpica. A decisão foi tomada levando em conta que o Comitê Olímpico do Brasil (COB), organizador da etapa nacional juvenil da competição, os Jogos da Juventude (JJ), que aconteceriam em dezembro, em Aracaju, Sergipe, anunciou, neste mês, o cancelamento da disputa.

Além disso, há a preocupação com a exposição dos atletas aos riscos de contaminação do novo Coronavírus (Covid-19), em especial no caso da etapa nacional infantil, os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), que está prevista para acontecer, entre outubro e novembro, na cidade do Rio de Janeiro, local considerado o epicentro da variante Delta no País.

A disputa infantil envolve estudantes em idades entre 12 e 14 anos, público que ainda está iniciando o processo vacinal. Os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) são classificatórios para os Jogos Escolares Brasileiros e os Jogos da Juventude.

Acreditando em um cenário epidemiológico ainda mais favorável em breve, com a vacinação avançando a cada dia no Estado, a Sesport já estabeleceu a data para a próxima edição dos Jogos Escolares do Espírito Santo: a partir do dia 04 de abril de 2022, com as competições regionais das modalidades coletivas.

