Edgard Piccoli anuncia saída da Jovem Pan: “Novos ares, menos infectados”

Logo após ter aparecido entre os entrevistadores da edição do ” Roda Viva ” desta segunda-feira (18), Edgard Piccoli anunciou sua saída da Jovem Pan nesta terça-feira (19). Até então, ele apresentava o programa “Morning Show” na rádio.

Em sua conta no Twitter, o radialista, que já fez parte do elenco da MTV nos anos 1990 e 2000, se despediu em tom de alívio da Jovem Pan . “Ontem foi um dia muito importante pra mim por dois motivos e amanhã será igualmente importante por vários outros. Ontem participei do histórico Roda Viva cujo centro foi ocupado pelo cara que talvez melhor represente o Zeitgeist, o espírito do tempo no conceito filosófico alemão”, começou.

“Sobre a importância de amanhã? Oras, além de ser meu aniversário, recebi o presente antecipado ao me desligar da JP”, disse Edgard. Ela ainda desabafou: “Foi como tirar a máscara sufocante para respirar novos ares. Mais puros e leves, espero. Menos infectados pelas alucinações ‘desinformantes’ vigentes.”

