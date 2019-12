Ed Sheeran revela que ataque gordofóbico o fez perder 25kg

Criador da batida 150 BPM do funk, DJ Polyvox está processando a gigante das bebidas AMBEV por apropriação intelectual. De acordo com o processo de número 1129258-76.2019.8.26.0100 que tramita na Comarca de São Paulo, o artista alega que o nome idealizado por ele está sendo usado sem autorização para publicidade da bebida Skol Beats 150 BPM. No processo, ele pede que as propagandas que utilizam-se do nome da batida sejam retiradas de circulação, incluindo as que envolvem Anitta.

arrow-options Reprodução Instagram Anitta

Em decisão mais recente do último o dia 21, o desembargador Natan Zelinschi de Arruda entendeu que como o nome 150 BPM está vinculado diretamente a Polyvox, e o mesmo consta na embalagem da bebida roxa sem sua autorização, sendo assim, a publicidade da Skol promovida por Anitta deve ser retirada do ar.

“A embalagem do produto da corré Ambev apresenta a expressão ‘150 BPM’ que já vinha sendo utilizada pelo autor anteriormente, e que, ‘a priori’, é de sua própria criação. Ademais, 150 BPM – batidas por minuto, caracterizaria inovação musical ao funk. Assim, há indícios suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal, pra que cesse os atos praticados pela agravada, de plano, envolvendo a publicidade do produto Skol Beats 150 BPM, haja vista a utilização sem autorização do autor da expressão correspondente”, diz o magistrado na sentença onde também pediu que a Ambev e Kondzilla sejam intimadas sobre a decisão para que entrem com seus devidos recursos para contestação da decisão.

Além da Ambev, Polyvox também aciona a Kondzilla Filmes no mesmo processo, por conta da veiculação dos clipes de funks clássicos que foram regravadas na versão acelerada da batida 150 BPM e divulgados no canal do YouTube da produtora. Os clipes de ‘Já É Sensação’ e ‘Glamurosa’ na nova versão assinada pela Kondzilla são uma parceria da Kondzilla com a Skol para o lançamento da bebida 150 BPM.

arrow-options Reprodução / Instagram Anitta

Anitta, a nova chefe de criação e inovação da Ambev, foi figura presente em todo lançamento da bebida roxa que vem dando dor de cabeça aos empresários da multinacional. Em entrevista na época do lançamento, ela explicou que batizou a bebida inspirada no funk 150 BPM. Vale lembrar que a cantora e AMBEV já foram advertidos pelo Conar após a reclamação de um consumidor a um post de Anitta em seus stories. A contestação era pelo fato do público da cantora ser predominantemente jovem e a bebida ser alcoólica. Após a reclamação, o órgão regulador ainda emitiu advertência na mesma ocasião por outros 2 pontos: falta da exibição da frase que recomenda o consumo responsável de bebidas alcoólicas e o apelo direto de consumo ao produto.