The Music Journal Brazil Ed Sheeran é o artista mais tocado em rádios de todo o mundo

O cantor britânico Ed Sheeran , de 30 anos , foi nomeado o artista mais tocada em rádios do mundo todo em 2021. Ao todo, ele contabiliza mais de 4,3 milhões de reproduções em emissoras nos últimos 12 meses.

O seu último sucesso, Merry Christmas , onde ele colaborou com o lendário cantor britânico Elton John , liderou as paradas no Reino Unido.

Depois dele, Dua Lipa ficou com apenas 100 mil transmissões de rádio a menos globalmente, enquanto que The Weeknd ficou em terceiro lugar com 3 milhões de reproduções.

Os dados são da Viberate, que analisou 24 mil estações de rádio em 150 países.

A banda Queen ficou em quarto lugar com 2,9 milhões de reproduções, seguida por Maroon 5, com 2,8 milhões.

Roger Taylor , baterista do Queen , foi citado pelo The Sun dizendo: “Estou muito feliz pelo fato de que ainda há muito amor por nós. Isso me surpreende constantemente”.

“Nós analisamos os números anuais por trás de todos os canais relevantes de música e mídia social, do Spotify ao Beatport e TikTok, e tiramos conclusões sobre as tendências e mercados da indústria da música em 2022” , disse uma mensagem da Viberate.