Economista Igor Macedo de Lucena aborda vitória de Biden em live do iG nesta 5ª

Nesta quinta-feira (12), a partir das 17h, o Brasil Econômico ao Vivo recebe o economista Igor Macedo de Lucena para falar sobre a vitória de Joe Biden e impactos do resultado as eleições americanas no Brasil. O programa faz parte de projeto de lives que acontecem sempre às quintas.





Igor é formado em economia pela Universidade Federal do Ceará – UFC (2012), pós-graduado em finanças pela Saint Paul – Escola de Negócios (2016), mestre em economia de empresas pelo CAEN/UFC (2014) e doutorando em relações internacionais pela Universidade de Lisboa.

O economista também é consultor para as Nações Unidas/Cepal e membro da Câmara Brasileira de Comércio Exterior – Confederação Nacional do Comércio (CNC). E já foi ex-presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira e professor do curso de economia no Centro Universitário Unifanor Wyden.

Lives do Brasil Econômico

As entrevistas sempre contam com participação de jornalistas convidados e são transmitidas simultaneamente no perfil do Facebook do iG e no canal do YouTube . Internautas poderão interagir e mandar perguntas durante a entrevista.