Economista Daniel Cerqueira assume a Presidência do Instituto Jones dos Santos Neves

O economista Daniel Ricardo de Castro Cerqueira é o novo diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em postagem em sua rede social na tarde desta segunda-feira (17). Cerqueira é mestre e doutor em Economia e especialista com projeção internacional na área de Segurança Pública. Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ele foi cedido ao Governo do Espírito Santo pelo órgão vinculado ao Ministério da Economia.

“O professor Daniel Cerqueira é doutor em economia, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenador do Atlas da Violência. É reconhecidamente um excelente estudioso e um grande militante na área da segurança pública, além de ser um quadro importante do Ipea e possui uma rede de reconhecimento forte pelo Brasil. Sua chegada irá somar à experiência dos técnicos do IJSN, como o Pablo Lira, que exerceu com muita competência a Presidência neste tempo e também aos demais dirigentes”, afirmou Casagrande.

O novo diretor-presidente do IJSN agradeceu o convite e falou mais sobre a nova função: “Fico muito feliz e honrado com o convite do governador Renato Casagrande e do secretário Álvaro Duboc para assumir esse cargo. Vejo como extremamente nobre a missão do IJSN, que é contribuir com conhecimento científico para aprimorar as políticas públicas, pelo bem da sociedade e dos capixabas. Contribuir para que as pessoas tenham melhores condições de segurança, saúde e educação é muito gratificante. No Instituto, vou me somar a inúmeros pesquisadores de excelência e estou muito animado e feliz com a nova função”, destacou Cerqueira.

A chegada de Cerqueira vai reforçar ainda a atuação do IJSN junto ao Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o qual acompanha desde a implantação da primeira etapa (2011) e o considera um exemplo nacional em política pública na área da segurança e proteção social.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, ressalta o fato de Cerqueira ser uma referência nacional no debate sobre questões relacionadas à Segurança Pública. Segundo ele, o economista vai agregar bastante conhecimento à metodologia do Programa. “Além disso, Daniel possui um perfil que transita muito bem entre a gestão pública, a academia e a sociedade. Acreditamos que cumprirá um papel fundamental na interlocução social e no aperfeiçoamento das políticas públicas do Estado do Espírito Santo”, disse.

Servidor de carreira do IJSN, Pablo Lira, respondia interinamente pela presidência do IJSN desde março deste ano. Com a nomeação de Cerqueira, Lira retoma sua função de Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto. A Diretoria de Estudos e Pesquisas do IJSN segue sendo conduzida pela também servidora do instituto, a arquiteta e urbanista, mestre em Urbanismo e doutora em Planejamento Urbano e Regional, Latussa Bianca Laranja Monteiro.

Currículo

Daniel Cerqueira: Doutor em Economia pela PUC-Rio. Mestre em Economia pela EPGE/FGV. Bacharel em Economia pela Universidade Santa Úrsula. Foi analista do Banco Central do Brasil (1994-1995). É professor dos programas de MBA da FGV (1995-atual). Desde 1995, é técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea. Foi diretor de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do Ipea (2012-2015). Desde 1999, estuda Economia do Crime e Segurança Pública, tendo vários artigos publicados.

É membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi research fellow do Crime Working Group do National Bureau of Economic Research (NBER) (2012-2013). Em 2004, recebeu o prêmio Jorge Oscar de Mello Flores para o melhor artigo publicado na Revista de Administração Pública, da FGV. A sua tese de doutorado “Causas e Consequências do Crime no Brasil” recebeu os dois mais importantes prêmios acadêmicos na área de economia no Brasil: o prêmio Haralambos Simeonidis, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia (Anpec) e o prêmio BNDES de Economia.

