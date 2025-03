Economia verde avança no Espírito Santo com investimentos e novas iniciativas sustentáveis

Com iniciativas voltadas ao crescimento econômico sustentável, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem se consolidado como um agente estratégico para o desenvolvimento sustentável no estado. A adoção de práticas ESG (Environmental, Social and Governance – ou, em português, Ambiental, Social e Governança) tem se tornado um critério essencial para investidores, consumidores e demais stakeholders, considerando não apenas o desempenho financeiro, mas também o impacto socioambiental e as diretrizes de governança.

Entre os programas operados pelo Bandes para fomentar a economia sustentável, destaca-se o Funses ESG de Desenvolvimento, que investe na infraestrutura econômica do estado com foco na inovação e sustentabilidade. Em 2024, o fundo, que conta com R$ 250 milhões do Fundo Soberano, recebeu 22 propostas, das quais 13 foram classificadas e 6 foram selecionadas para emissão, resultando na liberação de R$ 156,1 milhões em debêntures para projetos nos setores industrial e energético.

As ações não se limitam apenas a soluções financeiras, mas também ao fomento de iniciativas estruturantes. No último exercício, o Bandes, em parceria com a startup ECO55, concluiu o projeto Diagnóstico Climático, voltado para a redução de emissões de carbono. Com impacto em mais de 300 empresas, a iniciativa gerou 25 inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE), contabilizando mais de 1,2 milhão de toneladas de carbono. O projeto reforça o compromisso do banco em apoiar a inovação e preparar a economia capixaba para os desafios das mudanças climáticas.

Outro destaque na agenda ambiental do banco é o Programa Reflorestar, iniciativa do Governo do Espírito Santo, parceria do Bandes com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), voltada à recuperação de áreas degradadas e ao fortalecimento da cobertura florestal. Em 2024, o Bandes destinou R$ 12,2 milhões em Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), beneficiando 583 novos projetos e mais de 1.000 contratos em fase de monitoramento. Os recursos foram distribuídos por 74 municípios capixabas, contribuindo para a preservação de 8,1 mil hectares.

No setor de infraestrutura, o Programa Renova Saneamento, do qual o Bandes é agente financeiro, destinou R$ 14,5 milhões para projetos de esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos em Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia. A iniciativa tem como meta ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033, conforme o Novo Marco Legal do Saneamento, contribuindo para a despoluição de rios e a eliminação de lixões urbanos.

“O Bandes vem avançando na sua pauta de sustentabilidade com o objetivo de se tornar um Banco Verde, de fato. Em 2024, já tivemos os primeiros bons resultados, financiamos duas grandes usinas solares em Presidente Kennedy, com um montante de mais de R$ 30 milhões, e pelo programa Funses – ESG Debêntures estamos financiando a primeira Usina de Biometano do Estado do Espírito Santo, com quase R$ 50 milhões”, destacou a diretora Operacional do banco, Gabriela Vichi.

“Além disso, avançamos em parcerias estratégicas, com o ICS – Instituto Clima e Sociedade e faremos parte do State of Green Banks Report – 2024, que deverá ser publicado no primeiro semestre de 2025. Internamente, estamos nos qualificando e nos preparando para dar um tratamento diferenciado nas operações de crédito com impacto social, ambiental e climático positivo para o Estado do Espírito Santo”, completou a diretora.

Linhas de crédito para sustentabilidade

Empresas interessadas em aderir à economia verde podem acessar duas linhas de financiamento oferecidas pelo Bandes: Bandes Solar e Bandes Baixo Carbono. O Programa de Infraestrutura Energética (Bandes Solar) é destinado para empresas que desejam investir em projetos de eficiência energética, como obras, instalações e sistemas geradores fotovoltaicos. Utilizando recursos do Governo do Espírito Santo, a linha faz parte do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura (PPI), que fortalece e estimula investimentos da inciativa privada por meio do crédito e da prestação de serviços.

Permitindo que o desenvolvimento econômico estadual esteja alinhado à sustentabilidade socioambiental, a linha Finame Baixo Carbono, com recursos do BNDES, vai de encontro com o movimento crescente do mercado global de baixo carbono. O financiamento é destinado à empresa que deseja adquirir máquinas e equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuam para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

O impacto das ações do Bandes na economia verde ganhou destaque internacional. Pela primeira vez, o banco foi convidado a integrar o State of Green Banks Report 2024, relatório global conduzido pela Climate Policy Initiative (CPI) e promovido pelo Green Bank Network (GBN). Previsto para lançamento em março deste ano, o estudo analisa o papel estratégico dos bancos verdes ao redor do mundo e evidencia a contribuição do Bandes para o avanço das finanças sustentáveis.

