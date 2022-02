Economia do Turismo registra índices positivos no Espírito Santo

De acordo com o Boletim da Economia do Turismo relativo ao terceiro trimestre de 2021 as atividades turísticas no Espírito Santo registraram uma variação positiva de 19,3%, um crescimento de 55,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esta é a segunda taxa positiva seguida neste tipo de comparação desde o início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O Boletim da Economia do Turismo, apresentado nesta quarta-feira (02), é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e é divulgado trimestralmente.

No Espírito Santo, 7,6% da economia é gerada pelo setor de turismo. De acordo com a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, os dados apresentados por meio do boletim são motivadores para o setor. “O crescimento registrado é reflexo da forma como o Governo do Estado está administrando a pandemia, o avanço da vacinação, o apoio do setor empresarial, como também o trabalho de fortalecimento do setor por meio de capacitações oferecidas pela Setur, promoção dos destinos capixabas, parcerias e organização dos empreendedores, mantendo nosso Estado como um destino seguro para viajar”, destacou.

“Passamos por um período muito duro, mas os dados mostram que já houve uma recuperação positiva da atividade turística no Espirito Santo e estamos retornando ao período pré-pandemia. O setor tradicionalmente apresenta grandes desafios, mas podemos vislumbrar também grandes oportunidades. Somos um Estado com belos atrativos naturais e culturais, além disso, o Governo do Estado vem contribuindo fortemente com incentivos no setor, com inovação, qualificação e transparência, criando condições favoráveis para o seu desenvolvimento”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Daniel Cerqueira.

O diretor de Integração do IJSN, Pablo Lira, também enfatizou os bons números obtidos pela atividade turística no Espírito Santo no período analisado quando comparados aos números da Região Sudeste e com o Brasil.

“Quando comparamos o volume de atividades turísticas do Espírito Santo, podemos ver um avanço significativo no acumulado do ano e no acumulado dos últimos quatro trimestres, sempre superior às médias da Região Sudeste e do Brasil. O Estado se destacou ainda na receita obtida pelo setor, com expansão superior à Região Sudeste e à média nacional em todas as bases de comparação. Podemos atribuir os resultados positivos à gestão de risco da pandemia feita pelo Governo do Estado de forma integrada com os diversos setores produtivos e instituições capixabas, além do trabalho da Secretaria de Turismo, promovendo e projetando nosso Estado para os capixabas e para todo o Brasil”, apontou Pablo Lira.

O crescimento é também percebido no número de pessoas ocupadas nas Atividades Características do Turismo (ACT). No período, 148 mil pessoas trabalharam no setor, o que representa 7,6% do total de pessoas ocupadas no Espírito Santo. A maioria destes trabalhadores atua no setor de alimentação e transporte, concentrando quase 90% dos ocupados no setor de turismo. O boletim ainda mostra que 53,8% trabalham de carteira assinada e 46,2% ocupam funções informalmente, principalmente nas atividades culturais e desportivas e de alimentação.

O rendimento médio dos trabalhadores do setor é de R$ 1.783,22 totalizando R$ 252 milhões de massa de rendimento do Estado. O transporte é o segmento com maior rendimento médio R$ 2.342,91. De modo contrário, as atividades culturais e desportivas, são o segmento turístico com menor rendimento médio do trabalho (R$ 1.275,20) que é justamente o setor com maior informalidade entre as Atividades Características do Turismo.

No Espírito Santo, 44 municípios registraram geração de emprego no setor, com destaque para os municípios da Região Metropolitana, principalmente Vitória, Serra e Vila Velha.

Analisando por região turística, a Metropolitana concentrou a expansão dos postos de trabalho com saldo positivo de mais 1.370 empregos, seguida pela região dos Verdes e das Águas (+186) e Região Doce Pontões Capixaba (+172).

O Boletim da Economia do Turismo está disponível neste link https://bit.ly/35z1tbY

