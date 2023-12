Economia capixaba avança +2,0% e supera média nacional no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo cresceu +2,0% no terceiro trimestre de 2023, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Esse foi o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, bem acima do apresentado pelo Brasil, que foi de +0,1%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (07), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O levantamento mostra ainda que a economia capixaba apresentou expansão em todas as bases de comparação pesquisadas, ficando à frente da média nacional em três delas. Na comparação com o mesmo trimestre do ano de 2022, houve forte aceleração no ritmo de crescimento. O aumento registrado no Estado foi de +9,1%, enquanto a média no Brasil ficou em +2,0%.

Já no acumulado do ano, enquanto o País cresceu +3,2% o Espírito Santo conquistou uma expansão de +4,4%, a maior dos últimos sete trimestres. Os setores que mais contribuíram com esse desempenho foram Serviços (+7,6%), Indústria geral (+7,6%) e Comércio varejista ampliado (+10,1%). Na comparação dos últimos quatro trimestres, a média do Brasil (+3,1%) superou a do Estado (+1,9%).

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, destacou o bom desempenho apresentado pela economia capixaba no período. “Os resultados mostram a economia capixaba tracionando de maneira mais forte que a nacional. A expectativa é de que essa trajetória continue, e que o Estado apresente desempenho acima da média nacional até o final de 2023 e nos próximos anos, por conta dos diversos fatores portadores de futuro existentes aqui que contribuem para esse impulsionamento”.

Frente a esses resultados, a estimativa do PIB nominal do Espírito Santo no terceiro trimestre de 2023, em valores correntes, foi de R$ 58,6 bilhões. Em valores acumulados dos últimos quatro trimestres, o PIB nominal capixaba atingiu o maior valor da série histórica, totalizando R$ 222,9 bilhões.

Análise setorial

De acordo com os dados apresentados pelo Instituto Jones, no terceiro trimestre de 2023 ocorreu uma alta generalizada da atividade econômica capixaba em todas as bases de comparação temporal. O bom desempenho da economia ao longo do ano tem como destaque os setores de Serviços, Indústria geral e Comércio varejista ampliado.

“O crescimento verificado no acumulado do ano se deve a um comportamento positivo nos setores de Comércio, Indústria geral e Serviços. Destaque para a alta da Indústria extrativa capixaba que, após sofrer quedas num passado recente, acumulou o terceiro crescimento consecutivo nessa base de comparação, com destaque para a produção de minérios, petróleo e gás”, explicou o diretor de Integração do IJSN, Antonio da Rocha.

No Comércio varejista ampliado, a expansão foi de +10,1%, influenciada pela alta de +23,8% em Veículos, motocicletas, partes e peças e +3,5% no Varejo restrito. Neste último, houve expansão em seis dos dez segmentos pesquisados.

Já no setor de Serviços, a alta foi de +7,6%. O crescimento nesse segmento teve como destaques os aumentos de +11,8% em Serviços profissionais, administrativos e complementares e +9,6% em Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio.

Na Indústria geral, o crescimento também foi de +7,6%. O resultado foi determinado pela expansão de +17,3% da Indústria extrativa, que apresentou aumento significativo de +23,9% e +11,4% na produção de pelotas de minério de ferro da Vale e da Samarco, respectivamente. Além disso, também foram registrados aumentos na produção de petróleo (+20,4%) e gás natural (+21,1%). O indicador total foi suavizado pela retração de -6,9% da Indústria de transformação.

Em relação à Agricultura, o levantamento mostra que há expectativa de aumento na produção em seis das principais culturas do Estado, Pimenta-do-reino (+3,4%), Banana (+3,2%), Tomate (+0,5%), Mandioca (+3,8%), Cacau (+15,9%) e Coco (+8,2%). Já em outras quatro, a previsão é de queda: Café Conilon (-13,0%), Café Arábica (-23,7%), Mamão (-18,1%) e Cana-de-açúcar (-0,5%).

Cálculo do PIB Trimestral

O cálculo do Indicador de PIB Trimestral é realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) desde 2009. Esse indicador reflete a situação econômica no curto prazo, antecedendo o cálculo do PIB anual, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além do Espírito Santo, apenas outros cinco estados adotam essa metodologia: Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo. O Indicador Trimestral de PIB do Espírito Santo 3º trimestre de 2023 está disponível no site do IJSN.

