EcoCiclo oferece curso de liderança feminina da Universidade Cornell

FreePik No mês do Empreendedorismo Feminino, EcoCiclo oferece curso gratuito de liderança feminina da Universidade Cornell, uma das 15 maiores universidades do mundo

A EcoCiclo abre uma nova oportunidade para desenvolver liderança e autonomia feminina. Desta vez, em parceria com a ONG internacional Mexoxo, a L’Oréal Fund for Women e a Cornell University, uma das quinze melhores universidades do mundo, a EcoCiclo está oferecendo neste mês de novembro o programa online “Take the Lead – Mulheres Líderes de Sua Carreira”, totalmente gratuito e com certificado de reconhecimento àquelas que concluírem as 20 horas previstas de aulas no programa. A femtech é responsável por trazer as bolsas de estudo para o Brasil, onde, segundo pesquisa realizada pela Grant Thornton, as mulheres ocupam 38% dos cargos de liderança, um avanço significativo comparado a 2019, quando a proporção era de 25%; situação ainda muito aquém da igualdade.

O curso é assíncrono – você pode assistir quando quiser -, focado no desenvolvimento e aprimoramento das práticas empreendedoras e liderança de carreira das mulheres. Justamente, ocorre neste mês, em que celebramos o Dia do Empreendedorismo Feminino, estabelecido pelas Nações Unidas em 19 de novembro, em um cenário em que 17% dos CEOs são mulheres (Insper), proporção que deve passar de 20% no próximo ano, de acordo com Fernando Ribeiro de Leite Neto, professor e pesquisador no Insper. O prazo de inscrição é 30 de novembro e todas as aulas devem ser assistidas até 10 de dezembro.

A parceria da EcoCiclo com a ONG Mexoxo e a Cornell University vai impactar 70 mil mulheres em nível global, com o apoio da L’Oréal Fund for Women, com o objetivo de capacitar empreendedoras e mulheres que desejam ascender em suas carreiras. A cooperação é fruto do reconhecimento do impacto da EcoCiclo na vida de milhares de mulheres e pessoas que menstruam.

Entre as habilidades desenvolvidas durante o programa, destacam-se a capacidade de distinguir entre liderar e gerenciar, o que é fundamental para garantir um equilíbrio adequado entre eficiência operacional e desenvolvimento de pessoas. Ademais, será enfatizada a promoção de uma mentalidade empreendedora, compreendendo aspectos como iniciativa, motivação e tomada de decisão. Outro ponto crucial será a construção da marca pessoal, elemento que define e promove o que cada indivíduo representa. Além disso, as participantes serão capacitadas na avaliação de liderança, um pilar essencial para a gestão eficaz de pessoas.

A Mexoxo foi criada em 2013 no México e, ao longo de seus dez anos de atuação, já conseguiu apoiar iniciativas para cerca de 43 mil mulheres diretamente e 172 mil indiretamente. Já a Universidade Cornell integra a famosa Ivy League – ou Liga da Hera – nos Estados Unidos, grupo das oito universidades mais prestigiadas do país.

As aulas serão ministradas em Inglês, mas não é obrigatório ser fluente. O Certificado de Honra da eCornell University, ao final, funcionará como reconhecimento positivo no currículo de cada mulher, a elevar a própria trajetória e sustentar o voo rumo à realização de trabalhos mais valorizados, em altos cargos de liderança e, claro, para alcançar remunerações justas.

A EcoCiclo ressalta que organizará sessões para tirar dúvidas sobre o curso e disponibilizará material de apoio em Português. De qualquer modo, o Inglês não será uma barreira para o aprendizado. Hoje a internet oferece uma variedade de ferramentas de tradução como o Google Tradutor, que é gratuito. Isso significa que, mesmo se você ainda não se sentir completamente confortável com o idioma, pode utilizar recursos ou aplicativos para se inscrever e compreender todo o curso em Português.

Link de inscrição: https://edital.ecociclooficial.com.br/takethelead

Fonte: Mulher