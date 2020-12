Eco101 anuncia investimentos que vão gerar até 500 vagas de emprego no ES

A Eco101, concessionária que administra a BR-101 e realiza as obras de duplicação da rodovia, anunciou investimento de R$ 414 milhões para 2021. Os recursos serão destinados para obras de ampliação, duplicação, restaurações e equipamentos e devem gerar cerca de 500 empregos diretos e 1500 indiretos no Espírito Santo.

De acordo com o diretor-superintendente da concessionária, Carlos Eduardo Xisto, a Eco101 está finalizando a duplicação do trecho de Viana a Guarapari e duplicando o trecho de 22 quilômetros de Guarapari a Anchieta, obra que contará com R$ 100 milhões em investimentos, o que proporcionará, além da modernização da rodovia, mais conforto e segurança aos usuários da BR101/ES/BA.

“Além das obras de ampliação da rodovia, a concessionária atua constantemente na manutenção e recuperação da pista. Para a realização desta obra, a concessionária está investindo cerca de R$ 89 milhões em 2021, sendo deste total R$ 66 milhões para o trecho Norte. No Sul, as intervenções já iniciaram em Viana, entre os km 297 e 305. No primeiro semestre de 2021, as obras serão concentradas entre Viana (km305) e Guarapari (km335), restaurando pista antiga do atual trecho duplicado. Na sequência, serão realizadas intervenções entre os Guarapari (km 335) e Alfredo Chaves (km 357)”. Já no Norte, as intervenções serão iniciadas em março nos segmentos entre Mucuri (BA) a Conceição da Barra (ES), no segundo semestre de 2021 inicia-se também o segmento entre Conceição da Barra e Aracruz, ressaltou Xisto.

Duplicação

Segundo a Eco101, no trecho em que estão sendo realizadas obras de duplicação pela Concessionária (Guarapari a Anchieta) já foram realizados o resgate e remanejamento de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora que estejam em extinção. No momento estão sendo realizados serviços de terraplanagem, fase em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista.

Com a duplicação deste trecho, a concessionária construirá 2 novas interseções. A primeira delas será próxima ao km 354 em Anchieta, permitindo os movimentos de acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES-146, que permite o acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao Porto da Samarco. A segunda interseção será no km 357,7 também em Anchieta, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES-146.

As duas interseções serão dotadas de viadutos, que permitirão os movimentos de entrada, saída e cruzamento da BR-101/ES de maneira segura sem a necessidade de parar ou cruzar com os veículos que estiverem viajando pela BR-101/ES.

Além disso, serão construídas quatro pontes, neste trecho, uma no km 337,2 sobre o Rio Conceição com 18,40 m de extensão, outra no km 339,3 sobre o Rio Jabuti, está com 70,51 m de extensão. Já a terceira estrutura deste trecho será sobre o Rio Grande no km 347,9 com 11,90 m de extensão e por último a ponte sobre o Rio Benevente, no km 354,7, com 94 m de extensão. Nestes pontos, as pontes na rodovia existente também passarão por obras de restauração e modernização.

Balanço

Dentro do cronograma de obras e investimentos da concessionária, foram entregues até o momento: os trechos duplicados entre Viana e Guarapari (24 quilômetros), Anchieta (2,5 quilômetros), Ibiraçu (4,5 quilômetros), João Neiva (2,5 quilômetros), e o Contorno de Iconha (7,8 quilômetros).

Além das duplicações, a concessionária também entregou em 2020, três novos viadutos (dois, que fazem parte das obras nos municípios de Viana, Vila Velha e Guarapari (Viaduto de Guarapari e Amarelos) e o viaduto localizado no quilômetro 305 da BR-101, que faz interseção com a BR-262). Nesta estrutura, modernizada e ampliada, além da interseção em desnível, foram construídas quatro alças direcionais que permitem acessos às rodovias federais de maneira segura, sem cruzamento de tráfego em nível. Além disso, por baixo do viaduto, a rodovia foi duplicada.

Somado a esses três viadutos (km 335, km 321 e km 305), que fazem parte das obras de duplicação de Viana a Guarapari, outras três estruturas foram construídas e liberadas ao tráfego pela concessionária, totalizando seis novos viadutos no trecho sul da BR-101/ES/BA. Estes últimos localizados nos quilômetros 298, 298,5 e 302, em Viana.

(*Folha Vitória)