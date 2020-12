Eclipse Solar em Sagitário: ritual para aproveitar as energias

Lúcia Agostinho Eclipse Solar em Sagitrio: ritual para aproveitar as energias

No dia 14 de dezembro, com auge às 14h45, teremos o último Eclipse Solar do ano , em Sagitário. Esse Eclipse vem para mostrar que, por mais que o ano não tenha sido fácil, há esperanças . Esperança para ser feliz, esperança para cumprir objetivos, esperança para chegar lá. E por isso precisamos manter a nossa fé!

No Eclipse Lunar que aconteceu em Gêmeos , no dia 30 de novembro, foram necessárias revisões acerca das informações que estamos absorvendo. Se são informações que realmente nos trazem resultados positivos. Foi preciso refletir se as informações que trazemos para a nossa vida são verdadeiras e se também estamos nos expressando com verdade.

Após as reflexões do Eclipse Lunar, temos, então, a possibilidade de usar estas informações que decidimos como positivas para alcançar o que temos como objetivo, de acordo com os nossos ideais.

O Eclipse em Sagitário acontece em conjunção com Mercúrio e também com o Nodo Sul, mostrando que, neste momento, o mais importante é saber expressar aquilo que você tem como verdade, se libertando de informações inverídicas ou que, simplesmente, não vão de encontro com as suas ideias.

Além disso, os protagonistas do Eclipse estão em harmonia com Marte em Áries, nos trazendo a oportunidade de ação em prol de nossos ideais e objetivos; levando em consideração, obviamente, seus ideais e filosofias de vida.

Assim, é hora de agir ! Mas, sobretudo, agir com fé. Agir acreditando em si mesmo(a) e naquilo que é importante para você!

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

Ritual para aproveitar as energias do Eclipse Solar em Sagitário

Esse é um eclipse que pede para que tenhamos consciência de nossos objetivos, ideais e filosofias de vida, justamente para que possamos agir com verdade e, dessa forma, alcançar o que queremos. Você pode fazer esse ritual ao longo da semana, mas, preferencialmente, faça no dia do Eclipse Solar, em 14 de dezembro.

Separe um momento em que você estiver tranquilo(a), coloque uma música relaxante, porém alegre. Acenda um incenso, se você gostar.

Pegue um caderno e um lápis para listar todos os seus objetivos deste momento. A partir disso, busque consciência para perceber se você vem agindo com fé em prol desses objetivos ou se precisa acreditar mais em si mesmo(a) e no objetivo em si.

Abaixo dos objetivos, escreva três vezes: “eu tenho fé em mim mesmo(a), eu busco a verdade em minha vida, eu tenho a força para alcançar meus objetivos”. Repita em voz alta, se achar necessário. Guarde esse papel com carinho e sempre o retome, riscando os objetivos que já alcançou.

Texto: Lucia Agostinho – Astróloga e cartomante

Instagram: @lucia.fortunica

LEIA TAMBÉM:

Veja a personalidade da pessoa com ascendente em Sagitário

Xô fraqueza! Simpatias para ter mais ânimo

O seu Mapa Astrológico revela a sua Vocação Profissional