Eclipse lunar: saiba como o fenômeno vai influenciar a sexta-feira

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Procure ganhar tempo para pesquisar e se conectar com a intuição antes de tomar decisões, há risco de enganos. A Lua cheia indica um tempo de colheita, o clímax para muitas situações. Uma série de revisões sobre a forma como se relaciona está em pauta, esteja aberto para refletir. Você tem fé no que está fazendo? Consegue cumprir suas tarefas e novos aprendizados? Vale procurar por algo que expanda os horizontes físicos e mentais. Boas ideias podem surgir. Vale também cultivar solidariedade, alimentar a alma com arte e práticas espirituais.

TOURO

Com a Lua cheia e o eclipse lunar , é melhor decidir por uma retirada estratégica, ao invés de alimentar conflitos. Enganos e confusões pairam no ar, Vênus em movimento retrógrado pede muitas revisões. As reações podem ser exaltadas. Invista na autoestima e nos cuidados pessoais, evite acumular muitos compromissos. A saída para confrontos e disputas é a compaixão e o diálogo amoroso. Continue atento para perceber se a carência está exacerbada, você pode também selecionar melhor as pessoas de sua convivência.

GÊMEOS

Velhos modelos já não servem mais, o céu o convida a mudar, trocar de pele. Com o eclipse lunar você pode ficar mais sensível, aproveite para cuidar de si mesmo. Continue a questionar-se para perceber o que deve ser abandonado, concluído e deixado para trás. Prefira resguardar-se de situações conflituosas, as reações podem fugir do controle. É importante demonstrar seu carinho e seu cuidado às pessoas que ama. Use e abuse de novas formas de abordagem, deixa para trás o que já está velho e ultrapassado.

CÂNCER

Em tempos de Lua cheia e eclipse, uma postura mais cuidadosa e protetora é recomendada. Cuidado com palavras duras, utilize o diálogo para harmonizar e curar. Revisões no amor, na carência e nos valores continuam em evidência. Confusões podem surgir se acelerar demais. Você tem objetivos bem definidos? Procure manter o foco, estabeleça prioridades e organize a agenda para não desperdiçar energia. Basta ficar atento e perceber onde é importante investir energia, o que traz mais chance de resultados.

LEÃO

Com o eclipse lunar esteja atento às situações que surgem, pedindo curas, renovações e libertações. Qualquer limpeza que promover agora se revelará sadia e benéfica. Procure analisar melhor qualquer grande decisão, negociação ou contrato para evitar enganos. Reavaliações nos valores estão em pauta com Vênus retrógrado. Vale prestar mais atenção com o que diz, pois pode encontrar reações hostis. Vale a pena também incrementar relações desgastadas com um pouco de aventura e novidade.

VIRGEM

Procure abrir seu coração e fortalecer seus laços de afeto. Em tempos de Lua cheia e eclipse lunar, é importante extravasar as emoções e procurar entendê-las. Este é um momento para limpar os sentimentos, abrir-se para novidades. Vale se encantar com um filme, uma música, buscar o contato com a natureza e buscar terapias que promovem curas emocionais. Mercúrio e Urano favorecem também o envolvimentos com novos estudos, novas técnicas e novos amigos. Vale abrir os olhos para possibilidades inovadoras.

LIBRA

Aproveite o período para cuidar-se mais, sem alimentar insatisfações. Procure criar uma atmosfera de aconchego com palavras reconfortantes e curativas. Com a Lua cheia e o eclipse lunar, é preciso um cuidado maior para não ferir os sentimentos dos outros. Situações doentias nas relações podem ficar mais evidentes. Vale expressar-se com gestos, atitudes e palavras doces. É bom também reservar momentos para meditar, refletir, compreender os conflitos internos para dissipá-los.

ESCORPIÃO

Quanto mais tranquilidade e introspecção, melhor. A impaciência pode gerar conflitos, confusões e enganos. Com o eclipse lunar, cresce a importância de compreender as emoções, cultivar solidariedade e compaixão, buscar segurança e apoio. Pense em tudo o que lhe causa insatisfação e procure mudar interiormente. O foco é sempre mudar a si mesmo, ao invés de tentar mudar ou controlar o outro. A ideia agora é crescer interiormente, para que depois o crescimento se manifeste fora. Comprometa-se com seus objetivos!

SAGITÁRIO

Por hora, observe mais, ao invés de agir. O período é de mudanças, limpezas e renovações. Perceba o que é preciso ser deixado para trás. Com a Lua cheia e o eclipse lunar em seu signo, procure cultivar flexibilidade, compreensão e adaptabilidade, ao invés de tentar forçar situações, ou impor suas verdades. Evite disputas de poder, a colaboração é indispensável para bons resultados. As expectativas devem ser dimensionadas com realismo. Tudo depende de sua disposição para ouvir, aprender e interagir.

CAPRICÓRNIO

Todos podem ficar mais sensíveis com a Lua cheia e o eclipse lunar. Não é um bom momento para fazer exigências, alimentar discussões ou julgar. Evite pegar pesado nas críticas, cobranças e opiniões rígidas. Pelo contrário, o céu o convida a cultivar leveza e a compreender os sentimentos alheios. Vale olhar para suas emoções também. Aproveite para refletir, perceba que as emoções revelam o que você realmente ama e valoriza. Elas alimentam suas habilidades criativas, artísticas e intuitivas.

AQUÁRIO

É hora de extravasar as emoções, promover curas e limpezas. Em tempos de Lua cheia e eclipse qualquer tensão nas relações pode e deve ser amenizada com atividades relaxantes. Com tranquilidade, você pode entrar em contato com o que é mais íntimo para você, pode reconhecer o bem que lhe faz bem e fortalecer as ligações com as pessoas queridas. Novas ideias, soluções originais e criativas também estão em pauta.Procure comunicar-se com carinho, afeto e atenção, sem confrontos ou cobranças.

PEIXES

A jornada é de revisões para evolução e desenvolvimento. Não é hora de pressa e nem de cobranças. Marte e Netuno seguem em seu signo e participam do eclipse lunar, pedindo que evite ações imprudentes e impulsivas. Percebe se há expectativas ilusórias. É importante pesquisar muito bem, alinhar-se com sua intuição para evitar confusões ou enganos. O diálogo pode ser amoroso, compassivo e permitir compreensões profundas. Quanto mais puder cuidar de si mesmo, melhor.

Para além do horóscopo do dia :